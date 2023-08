Feuerwehrhaus Sittendorf: Startschuss im Herbst

Das in Planung befindliche neue Feuerwehrhaus in Sittendorf, das bei der Autobahn entstehen soll, ist jetzt in der Ausschreibungsphase und wird im September konkret. Vorgesehen ist die Errichtung von vier Garagenplätzen für die Feuerwehr und von zwei weiteren Stellplätzen für die Fahrzeuge des Bauhofs. Vorgesehen ist im Moment ein ebenerdiges Gebäude, aber eine Aufstockung soll möglich sein. Bürgermeister Michael Krischke, ÖVP, erklärte: „Wir machen die Decke des Gebäudes so, dass prinzipiell eine Erweiterung möglich ist.”

Nachdem das Projekt schon acht Jahre im Gespräch ist, „sind wir nun in froher Erwartung, dass es im Herbst soweit ist, dass es konkret wird”, freut sich Kommandant Robert Heindl. Zu den Garagenplätzen sind noch eine Waschbox, Garderobe, ein Schulungsraum, eine Kommandozentrale und ein Mannschaftsraum vorgesehen. „Alles in allem wird das Gebäude 1.000 Quadratmeter groß”, weiß Heindl: „Und wir werden uns natürlich in Form von Eigenleistung monetär und in Form von Arbeitsstunden beteiligen.”