Jetzt kommt wieder Bewegung in das Projekt Schülerheim für die HTL Mödling; die Jurysitzung des Bauträgers, der „Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel“, hat stattgefunden.

Dabei ging der Wiener Neustädter Architekt Karl Scheibenreif unter sechs Bewerbern klar als Sieger hervor. Mit dem Bau befasst ist eigentlich nicht direkt die HTL Mödling, die im Besitz der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) ist, sondern der „Verein der Förderung der HTL Mödling“ mit dem aktuellen Vereinsobmann Regierungsrat Herbert Leitner.

Er weiß zu berichten: „Direktor Hannes Sauerzopf und ich hatten bei dem Wettbewerb nur beratende Funktion. Mehr Gewicht, um ein Projekt auszuwählen, hatten der Baudirektor der Stadt Mödling, Werner Deringer, sowie Vertreter der Bildungsdirektion und des Unterrichtsministeriums.“

Finanzierung muss gesichert werden

Jetzt geht’s um die Finanzierung: „Wir werden einen Antrag auf Förderung stellen und hoffen, dass er in der nächsten Fördersitzung des Landes positiv behandelt wird. Außerdem werden wir über die Wohnbauförderung um ein Haftungsdarlehen ansuchen“, erklärt Leitner. Immerhin liegen die geschätzten Kosten für das Heim bei 12 Millionen Euro exklusive Umsatzsteuer.

Warum das Schülerheim in der Technikerstraße neu errichtet werden soll, begründet Leitner so: „Wir brauchen einen Attraktivitätsschub. Im Laufe der letzten vier Jahre sind es rund 100 Schüler weniger geworden, die im Schülerheim wohnen. Früher hatten wir viel mehr Schüler aus den Bundesländern, das Klientel hat sich verändert, auch weil es in den Bundesländern mittlerweile Ausbildungszweige wie in Mödling gibt.“

Alleinstellungsmerkmale der HTL Mödling seien unter anderem „nur“ noch die Abteilungen Umwelt- und Gebäudetechnik.

Das neue Gebäude soll sich nicht nur harmonisch in die Umgebung einfügen, sondern auch was das Wohnen betrifft, am letzten Stand sein.