Startschuss für den Kindergarten im Frühjahr

Seit 2008 ist einer der beiden Gießhübler Kindergärten, ein zweigruppiger, im Container in der Schulgasse untergebracht. „Es war schon damals klar, dass dies eine Provisorium ist”, erläutert Ortschef Johannes Seiringer, ÖVP: „Es war auch immer klar, dass wir einen neuen Kindergarten bauen werden; unsere Gemeinde ist ebenso gewachsen wie der Bedarf.” Nun ist es soweit und es liegt ein konkretes Konzept auf dem Tisch.

Die Liegenschaft des ehemaligen Restaurants „Maximilian“ auf der Kuhheide wurde von der Gemeinde für 30 Jahre gemietet, mit anschließender Kaufoption. Dort sollen ein Kindergarten entstehen, in dem auch die Betreuungsstätte, die beim Gemeindeamt untergebracht ist, einzieht. Zehn Architekturbüros hatten sich im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens für das Projekt gemeldet. Davon kamen sechs ins Finale. Nun hat sich die Jury aus Architekten und Gemeindevertretern für das Vorhaben eines Generalplaners entschieden. Der Auftrag erging im Jänner an das Architekturbüro F + P Architekten ZT GmbH aus Wien.

„Das alte Gebäude muss abgerissen werden, es lässt sich nicht verwerten”, betont Seiringer. „Aber wir hatten als Vorgabe, dass sich das neue Gebäude ins Landschaftsbild einfügen muss, es passt sich von der Höhe her gut in das Gelände, wird in Holzbauweise und energieeffizient errichtet.”

Mit einer Nutzfläche von fast 1.700 m² finden in zwei Geschoßen acht Gruppen Platz. Dazu kommen zwei Multifunktionsräume, zwei Bewegungsräume, Nebenräume, Büros und Küche. Die Ausschreibung geht Anfang 2024 über die Bühne, die Bauarbeiten sollen im Mai 2024 beginnen, im Sommer 2025 ist mit der Inbetriebnahme zu rechnen. Die geschätzten Baukosten liegen bei 6,6 Millionen Euro, das Land fördert knapp 1,7 Millionen.