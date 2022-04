Die Chefin im Gemeindeamt Hinterbrühl

Werbung

Die Sparbacherin Julia Holzer (39) kennt alle Abteilungen des Gemeindeamtes. Im Jahr 2005 begann sie unter Bürgermeister Benno Moldan, ÖVP, ihre Tätigkeit als „Mädchen für alles“, dann kam sie in die Buchhaltungsabteilung.

Nach der Gemeindedienstprüfung im Jahr 2008 wechselte Holzer ins Bauamt, danach wieder in die Buchhaltung: „Da war ich für die Schulen verantwortlich, das war ein sehr interessantes Gebiet.“

Im Herbst 2020 übernahm sie die Leitung der Abteilung. Am 1. Oktober des Vorjahres wurde sie stellvertretende, interimistische Amtsleiterin, am 1. April übernahm sie diesen Posten dann fix.

„Es ist eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit“, berichtet Holzer über ihre Funktion, „man hat viel Kontakt mit den Menschen, das schätze ich sehr.“ Dabei kann sie sich „auf ein sehr gutes Team verlassen: Es ist mir wichtig, die Zusammenarbeit zu stärken und auch in meiner Funktion immer am Ball bleiben. Im Rahmen der Modernisierung und Digitalisierung stellen sich immer neue Herausforderungen, die unsere Arbeit erleichtern und in der Folge natürlich auch den Bürgern und Bürgerinnen unserer Gemeinde zugutekommen“.

Die Freizeit verbringt die Mutter zweier Kinder (11 und 13) gerne mit diesen: „Ich unternehme gerne etwas mit meinem Sohn und meiner Tochter, und wenn mir Zeit bleibt, singe ich im Kirchenchor.“

