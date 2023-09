Nina Hühnel übernimmt die Volksschule Altort

Nachdem sich Direktorin Martina Langer in ein Sabbatical-Jahr mit anschließender Pension verabschiedet hat, übernimmt die 37-jährige Nina Hühnel die Leitung der Volksschule am Schulplatz - die NÖN berichtete. Den Schulstandort Maria Enzersdorf an sich kennt die Biedermannsdorferin, die nach ihrem Lehramtsstudium auch Bildungswissenschaften und Angewandtes Bildungsmanagement mit einem Master of Arts in Business-Abschluss studiert hat, bereits sehr gut, unterrichtete sie doch die letzten vier Jahre in der Volksschule Südstadt.

Hühnel lebt nach dem Motto „Sei selbst die Veränderung“ – und so verändert sich nun ihre Arbeitswelt. „Ich habe sehr gerne unterrichtet und so wird mir das Unterrichten auch ein Stück weit fehlen. Aber ich liebe die Veränderung und stelle mich sehr gerne neuen Herausforderungen. Für mich war die erste kleine Welt, die ich verändern konnte, das Klassenzimmer. Ich hoffe, dass die nächste das Schulhaus sein kann. Ein wertschätzendes und positives Umfeld ist mir hierbei das Wichtigste. Nur wenn die Leitung dieses Umfeld schafft, kann das Kollegium auch erfolgreich arbeiten.“

10 Jahre lang war Hühnel im Wiener 7. Bezirk tätig, es sie in den Süden von Wien übersiedelte. Besonders beeindruckt hat sie, dass sie sich einige Jahre um sozialpädagogisch besondere Kinder kümmern durfte, jene, die „man nicht nach einem normalen Schulplan unterrichten kann. Da kommt immer etwas zurück und die Dankbarkeit der Kinder ist spürbar“.

Privat liebt es Nina Hühnel rasant: Sie ist Motorsportfan und war früher sogar als Rallye-Copilotin unterwegs. Ein Hobby, das mit Kind nicht mehr so leicht auszuüben ist. So bevorzugt sie nun andere Sportarten, liest gerne und tankt Kraft bei ihrer Familie und Freunden.