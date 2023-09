Start frei für das Skatepark-Projekt

„Damit sind alle Weichen für die Errichtung eines neuen, modernen Skateparks gestellt“, ist Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, zufrieden. „Es freut mich sehr, dass wir durch die gute Zusammenarbeit zwischen der zuständigen Gemeinderätin Birgit Petross, unserer Jugend und Experten jetzt weitere Schritte in diesem Projekt gehen können.“

Mit dem Projekt „Skatepark“ am Sportplatz-Areal werde nicht nur eine Aufwertung des Ortes in Hinblick auf Freizeitangebot und Verweilplätzen für Jugendliche geschaffen, sondern „auch die Einbindung der Bevölkerung in die regionale Politik und deren Demokratieverständnis gestärkt“, ist Koza überzeugt.