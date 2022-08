Abkommen in Grün-Schwarz in Gumpoldskirchen

Werbung

Der Verkauf eines Gemeindegrundstückes im Gewerbegebiet an die Firma Tabaccoland, die ihre Verwaltungszentrale samt Lagerung in die Thermenregion verlegen und damit rund 200 Arbeitsplätze im Ort schaffen wird, hat für Aufregung im Gemeinderat gesorgt und ein bislang nicht bekanntes Arbeitsübereinkommen zwischen ÖVP und Grünen ans Licht gebracht.

Der Grundstücksverkauf wurde im nicht-öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung abgehandelt. G.U.T.-Fraktionsvorsitzender Engelbert Sulyok wollte die Thematik per Dringlichkeitsantrag in die öffentliche Sitzung zurückholen, was aber mit schwarz-grüner Mehrheit abgeblockt wurde. Das stößt Sulyok sauer auf: „Zwei der vier grünen Gemeinderäte haben so verhindert, dass die Bürger zeitnah über alle Projektfakten, wie den Käufer und das zu erwartende Verkehrsaufkommen informiert werden und die Bodenversiegelung sowie der CO₂-Fußabdruck öffentlich diskutiert werden.“

Bürgermeister Ferdinand Köck, ÖVP, erklärt den Deal: „Es wird ein Verwaltungsgebäude mit Logistikzentrum errichtet. Der geplante Bau passt zur Widmung.“

Die Gemeinde habe durch die geplante Errichtung eines neuen Verwaltungszentrums auf dem Areal der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule „erhebliche Ausgaben: Wir lukrieren Einnahmen, um das Gemeindezentrum nachhaltig finanzieren zu können. Wir haben auch laufende Betriebskosten zu bezahlen“.

Arbeitsübereinkommen im Vorfeld des Verkaufs

Seit den Gemeinderatswahlen verfügt die ÖVP zwar mit elf (von 23) Mandaten über die Mehrheit, nicht jedoch über die absolute. (SPÖ 4, Grüne 4, G.U.T 3, FPÖ 1). Koalition gab es keine. Köck bestätigt nun den Abschluss eines „losen Arbeitsübereinkommens mit den Grünen: Wir wollen gemeinsam etwas weiterbringen und uns bei vielen Themen abstimmen.“

Dabei sollen auch „grüne Projekte“ ausreichend Platz bekommen. „Unschön“ findet der Ortschef, dass es nach der Sitzung zu „verbalen Attacken gegen grüne Mandatare kam“. Karl Kühl, Fraktionsobmann der Grünen, sieht sich nicht als Verhinderer des Dringlichkeitsantrages, dieser hätte auch ohne die grünen Gegenstimmen keine Mehrheit gehabt: „Der Betrieb wird mit begrünten Fassaden bauen, auf den Dächern werden Photovoltaikanlagen installiert.“

Grüne Projekte statt Gehässigkeiten

Das Arbeitsübereinkommen wurde laut Kühn geschlossen, um „uns nicht gegenseitig bei Abstimmungen zu blockieren und damit es keinen Stillstand im Ort gibt: Ich wünsche mir weniger Gehässigkeit und eine bessere Stimmung im Gemeinderat“.

Kühn will Projekte zur Verbesserung von Umweltschutz und Klima durchsetzen: „Zum Beispiel soll unsere Volksschule auch das mehrfach ausgezeichnete Essen bekommen, das aktuell für den Kindergarten gekocht wird.“ Das schwarz-grüne Arbeitsübereinkommen wird von zwei Mediatoren, jeweils einem mit ÖVP- bzw. Grünen-Nähe, begleitet.

