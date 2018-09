„Schule soll Spaß machen“, mit diesen Worten beschreibt Karin Buchegger, wohin die schulische Reise mit ihr als Direktorin gehen soll. Und: „Mir ist es wichtig, bei den Kindern die Erfolgserlebnisse in den Vordergrund zu stellen. Ich will, dass die Schülerinnen und Schüler mit einem Lächeln in die Schule gehen, eine Schule ist für mich ein Ort, wo man wachsen kann und lernen darf. Die Lehrerinnen sind dazu da, diesen Prozess zu begleiten.“

Buchegger stammt aus dem Bezirk Baden und wohnt in Gramatneusiedl. In den letzten fünf Jahren war sie in der Volksschule Zwölfaxing tätig. Eigentlich ist sie eine Spätberufene, was das Lehrerinnendasein betrifft. Bevor sie ihre pädagogische Laufbahn begann, arbeitete sie in einer Bank. Daher sind ihr auch die Verwaltungsagenden nicht fremd, die den Alltag einer Direktorin bestimmen. „Es ist für mich eine große Chance und eine große Ehre, dass mir die Leitung der Volksschule Laxenburg zugetraut wird“, hält Buchegger fest.

"Kommunikation ist ausgezeichnet"

Die ersten Eindrücke in der ersten Schulwoche sind durchgehend positiv. „Bis jetzt bin ich hier sehr positiv aufgenommen worden. Die Kommunikation ist ausgezeichnet“, freut sich Buchegger. Karin Buchegger wird für 12 Unterrichtsstunden selbst im Klassenzimmer stehen. Ihre restliche Zeit muss sie für die Verwaltung aufbringen. „Es ist auch eine Herausforderung, den ganzen Schulbetrieb zu organisieren“, hält Buchegger fest.