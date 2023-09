Wechsel an der Spitze der Mittelschule Brunn-Maria Enzersdorf

Nach dem Studium an der Pädagogischen Akademie in Baden startete Christiane Draxler ihre berufliche Tätigkeit im Jahr 2000 an der Sportmittelschule Hadersdorf in Wien. 2006 wechselte sie nach Niederösterreich und war zuletzt Lehrerin und Leiter-Stellvertreterin in der Mittelschule Hinterbrühl. Dort war sie auch als Sportkoordinatorin der Schule im Einsatz. Seit 2018 an der Pädagogischen Hochschule tätig, bildete sich Draxler ständig weiter. So zum Beispiel auch als Sonderpädagogin und Lernberaterin für Mathematik.

Draxler, die in einer Wienerwaldgemeinde wohnt, ist Mutter zweier Töchter im Alter von 19 und 21 Jahren. Ihre Freizeit füllt sie gerne mit Radfahren, Wandern oder auch Skifahren. Ruhe und Entspannung findet die Direktorin in ihrem Garten. Draxler freut sich auf die neue Funktion, zählt auf das engagierte Team, das mit Jasmina Planicka um eine Verwaltungsassistentin reicher geworden ist.