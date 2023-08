Ab sofort ist das Fuggergassl Einbahn von Marktplatz bis und in Richtung Neustiftgasse. Da es in diesem Bereich immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen ist, wird die Einfahrt nur mehr vom Marktplatz aus möglich sein. Die gute Nachricht für die Radfahrer: das Fahren gegen die Einbahn in der Neustiftgasse ist möglich. Für beide Änderungen hat die Bezirksverkehrsbehörde einen positiven Bescheid ausgestellt.