Die Zwillinge Florian und Michael Germ sind 20 („Flo“ ist um zwei Minuten älter) und seit jeher musikbegeistert. Kein Wunder, sie haben das Rock-Gen vom Vater mitgekommen, der in den 1980er-Jahren mit Bands unterwegs war. Im Keller des Hauses wimmelt es nur so von Mischpulten, Mikros, Lautsprecher. Was lag da näher, als es selbst zu versuchen?

Gemeinsam mit Nicola „Nici“ Magdelinic (19), den „wir schon seit Geburt kennen“, ist man als „Vienna Vice“ unterwegs. Der Name ist leicht erklärt: „Wir sind oft in Wien unterwegs und ,Vice’ erinnert an ,Miami Vice’. Wir finden den Namen cool“.

Erst seit Kurzem ist die erste Single am Markt: „Cadillac“ gibt’s auch als Video und wurde auf YouTube bereits fast 80.000 angeklickt.

Das Trio spielt Gitarre und singt, für Liveauftritte und Aufnahmen sucht man Drummer und Bassisten.

Als größtes Vorbild gilt die 1980 gegründete US-amerikanische Metalband „Mötley Crüe! Mötley Crüe, auf die „Vienna Vice“ vor allem über den Netflix-Film „The Dirt“ gestoßen ist. Auch Nirvana, Guns’N’Roses und AD/DC stehen auf der persönlichen Hit-Liste der drei Hardrocker ganz oben.

Auch sportlich sind die drei Musiker top – aktuell kicken sie beim SK Breitenfurt, Michi trug sich am Samstag beim Match gegen Maria Lanzendorf (3:0) in die Torschützenliste ein. Die Germ-Zwillinge sind überhaupt mit dem Ball per Du. Beide durchliefen unter anderem Stationen (U12 bis U16) bei der Austria bis hin zu den SV Horn-Amateuren, Nici „verteidigte“ für Wr. Neustadt und Perchtoldsdorf .

Musik ist mehr als ein Hobby

Fest steht aber für die Jungs – Michi und Flo beginnen eine IT-Systemtechnikerlehre, Nici sein Jus-Studium –, dass sie durchaus mit Musik Geld verdienen wollen. „Die Musik ist mehr als nur ein Hobby“, bekräftigt Flo. Schon steht mit „Casino“ der nächste Song in der Pipeline, der durchaus lauter als der „Hardrock-Rap“ bei „Cadillac“ werden wird.