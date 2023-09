Stephan Dähler übernimmt die Missionsprokur

Im Mai hat der gebürtige Eisenstädter Christian Stranz die Nachfolger des Schweizers Stephan Dähler als Provinzial der Steyler Missionare der Mitteleuropäischen Provinz mit Sitz in St. Gabriel angetreten. Mit 18. September wird Dähler die „Missionsprokur St. Gabriel International der Steyler Missionare“ übernehmen. Die Missionsprokur hat ebenfalls ihren Sitz im Missionshaus St. Gabriel und sieht sich als Bindeglied zwischen den Spenderinnen und Spendern in Österreich und den internationalen Projekten der Steyler Missionare und Missionsschwestern. Im Vorjahr förderte die Missionsprokur St. Gabriel International in 31 Ländern Projekte in den Bereichen Bildung, Soziales, Ökologie und Katastrophenhilfe.

Generalsuperior Paulus Budi Kleden bedankte sich beim bisherigen Direktor der Missionsprokur, Pater Franz Pilz, für dessen langjährige Tätigkeit im Dienst der weltweiten Missionsarbeit und hob insbesondere das Engagement im Bereich Fundraising und missionarische Bewusstseinsbildung hervor.

2012 startete die Missionsprokur St. Gabriel die Zusammenarbeit mit den Steyler Missionsschwestern. Seither werden auch Projekte der Steyler Missionsschwestern in den Ländern des Südens unterstützt. Eine enge Kooperation gibt es seit Jahren auch mit den Missionsprokuren in der Schweiz und in Deutschland. Durch eine gemeinsame Datenbank können Daten zu den Projekten der Partner-Prokuren abgerufen werden. Auch die Bewerbung von Projekten im Steyler Magazin „Leben jetzt“ erfolgt gemeinsam.

„Die Zusammenarbeit der Missionsprokuren untereinander und mit dem Generalat hat sich vor allem bei der akuten Katastrophenhilfe sehr bewährt“, erklärte Pilz. So konnte bei bei Taifun-Katastrophen auf den Philippinen, in der Covid-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine mithilfe einer eigenen Steyler Nothilfe-Website und gemeinsamer PR rasch geholfen werden. Dankbar blickt Pilz auf die „großzügige Spendenbereitschaft, die langjährige Treue und die tiefe Verbundenheit“ der Spenderinnen und Spender zuück. Unter anderem durch den Verkauf der Fastenkalender der Steyler Missionare, der seit mehr als zehn Jahren von der Missionsprokur St. Gabriel herausgegeben wird.

Neue Wege im Fundraising

In seiner Direktionszeit habe sich die Aufgabe der Missionsprokur mit der veränderten Präsenz der Steyler gewandelt, betonte Pilz: „Die österreichischen Missionare, die im Ausland tätig sind, kann man heute an einer Hand abzählen. Nun kommen immer mehr Steyler Missionare aus anderen Kontinenten nach Österreich. Bei ihrer Arbeit in den Pfarren berichten sie über die Situation in ihren Herkunftsländern und die Projekte der Missionsprokur.“ Ab Oktober wird Pater Franz Pilz der Hausgemeinschaft im Missionshaus St. Gabriel als Rektor vorstehen.