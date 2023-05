Waschbären-Duo zieht ins Tierschutzhaus Vösendorf ein

„Sie waren gesundheitlich in keinem guten Zustand, als sie von unseren Tierpflegern übernommen wurden“ berichtet Tierheimleiter Stephan Scheidl. „Ursprünglich waren es sogar drei Waschbären, wovon eines nicht überlebt hat. Bei uns werden die beiden Jungtiere nun rund um die Uhr versorgt und liebevoll großgezogen.“

Ihrem Alter entsprechend muss das Geschwister Duo Niko und Elsa alle vier Stunden mit dem Flascherl gefüttert werden. „Diese intensive Betreuung gewährleistet, dass die Kleinen die notwendige Nahrung erhalten, um gesund heranzuwachsen. Sie trinken brav und zeigen schon Interesse an normaler Nahrung, auch wenn sie es derzeit noch eher als Spielzeug betrachten“, freut sich Scheidl.

Was mit dem Muttertier passiert ist, sei ungewiss. „Vielleicht kam sie durch einen Verkehrsunfall um oder wurde von einem Jäger erwischt. Es ist auch möglich, dass die Jungtiere verstoßen wurden, wie es bei Wildtieren eben manchmal vorkommen kann“, weiß Scheidl.

Waschbären stammen ursprünglich aus Nordamerika und kamen aufgrund ihres beliebten Pelzes im frühen 20. Jahrhundert nach Europa. „Bis wir für die beiden Jungtiere ein geeignetes Zuhause in einem Wildpark gefunden haben, werden sie bei uns in Vösendorf ein großzügiges Gehege am Tierheimgelände beziehen“, berichtet der Tierheimleiter.

