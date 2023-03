Wiener Neudorferin übernimmt Weinforum Thermenregion

Die neue Geschäftsführerin des Weinforum Thermenregion, Katharina Wöhrleitner, wurde bei der Jahresversammlung im März den Mitgliedern präsentiert. Ihr Zuständigkeitsbereich umfasst Eventmanagement, die interne und externe Kommunikation, Budgetverantwortung sowie die Organisation des Vereins. Die Wiener Neudorferin folgt auf Britta Döring, die diese Funktion seit November 2020 inne hatte und ab sofort bei Wienerwald Tourismus für den Bereich Wein und Kulinarik verantwortlich zeichnet. „Mein großes Ziel ist es, die einzigartigen Weine der Thermenregion in die Gläser der vinophilen Bevölkerung zu bringen und diese als Markenbotschafter zu gewinnen“, betont Wöhrleitner. Der Fokus ihrer Arbeit liegt in den nächsten Monaten auf der Umsetzung des Projekts „Thermenregion DAC“, das auch bei der Jahresversammlung des Weinforum Thermenregion an oberster Stelle der Agenda von Obmann Heinrich Hartl stand. Weitere Themen: Lagenklassifikation, Zusammenarbeit mit Niederösterreich Wein und die Ergebnisse der Gastronomie-Umfrage.

Mit der Ernte 2023 soll es erstmals DAC Wein Thermenregion geben

Die Verordnung zum DAC Thermenregion liegt beim zuständigen Ministerium zur Begutachtung. Mit der Ernte 2023 soll es den ersten DAC Wein aus der Thermenregion geben. Neben den autochthonen Rebsorten Zierfandler und Rotgipfler werden die Burgundersorten sowie Neuburger, St. Laurent, Zweigelt und Blauer Portugieser eine Rolle spielen.

Heinrich Hartl, Obmann Weinforum Thermenregion mit der neuen Geschäftsführerin des Weinforums Katharina Wöhrleitner. Foto: Harry Winkelhofer

Verschiedene berufliche Stationen erfolgreich absolviert

Die neue Geschäftsführerin des Weinforums stammt aus Wiener Neudorf und war mehr als fünf Jahre bei REWE International tätig, unter anderem in den Bereichen Marketing und Content Management für die Marken Ja! Natürlich, Chef Menü und für den REWE Weinshop. Nach über zehn Jahren im Marketing für ein Medizintechnik Unternehmen zog es die gebürtige Niederösterreicherin in die Weinbranche. Der Fokus in den nächsten Monaten liegt ganz klar in der Umsetzung des DAC-Projekts. Als Genussmensch legt Katharina Wöhrleitner auch privat größten Wert auf hochwertige, regionale Lebensmittel. Ihre Leidenschaft ist das Backen und Gestalten von Torten. Gemeinsam mit ihrer Familie verbringt sie gerne Zeit in der Natur.

Britta Döring wechselt zu Wienerwald Tourismus

Heinrich Hartl betont: „Ein herzliches Dankeschön an Britta Döring für die gute Zusammenarbeit für das Weinland Thermenregion.“Döring wird ab sofort bei Wienerwald Tourismus für die Bereiche Kulinarik und Wein verantwortlich sein und weiter eng mit dem Weinforum zusammenarbeiten.

