Biedermannsdorf: Kinderfeuerwehr steht in Startlöchern

Die FF Biedermannsdorf feiert heuer 150 Jahre ihres Bestehens. Kommandant Bernhard Tröszter und die Mitglieder der FF Biedermannsdorf wollten im heurigen Jahr ein Zeichen setzen und haben sich dazu entschlossen, auch in Biedermannsdorf eine Kinderfeuerwehr aufzubauen.

Diese richtet sich an Kindern zwischen 8 und 10 Jahren, bei ihnen soll auf spielerische Weise das Interesse an der großen Feuerwehrfamilie geweckt werden. Hauptsächlich werden durch Spiele, Geschichten und Experimente den Kindern Themen wie zum Beispiel Unfallverhütung, Erste Hilfe und Verkehrserziehung nähergebracht. Das erste Treffen findet am Donnerstag, 13. April ab 17.30 Uhr im Feuerwehrhaus statt. Weitere Treffen sind für jeden zweiten Donnerstag im Monat geplant. Die Kinderfeuerwehrbetreuer Werner Frank und Denise Spazierer freuen sich jetzt schon darauf, die Kinder mit ihren Eltern willkommen zu heißen.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.