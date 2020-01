Gemeindepolitik könnte in Mödling noch bunter werden. „Ich freue mich sehr, dass fünf Frauen mein Projekt unterstützen und wir gemeinsam mit der Bürgerliste ,LEBEN’ bei der Gemeinderatswahl am 26. Jänner antreten können“, freut sich die ehemalige grüne und aktuell unabhängige Gemeinderätin Sonja Zimov. „Ein liebens- und lebenswertes Mödling braucht weniger parteipolitische Zwänge für gute Entscheidungen. Wir sind die Einzigen, die wirklich unabhängig sind“, merkt Zimov an.

„Oft sind es die Kleinigkeiten, die die Stadt liebens- und lebenswerter machen. Das habe ich mit zahlreichen Projekten in den letzten Jahren bereits bewiesen.“ Und: „Jedes Mandat im neu zu wählenden Gemeinderat gibt uns Kraft.“

Prominente „LEBEN“-Mitstreiterin ist die Keramikerin und Bildhauerin Julia Hanzl, NÖN-Niederösterreicherin des Jahres 2016: „Sonja ist eine außergewöhnlich engagierte Politikerin. Sie nimmt die Anliegen der Bürger sehr ernst. Nachdem mein Sohn vor einiger Zeit beinahe von einem Raser in der Josef Schleussner-Straße überfahren worden wäre, bin ich ihr sehr dankbar, dass sie sich für eine Begegnungszone in dieser Straße stark macht.“ .