Ab dem Schuljahr 2021/22 übernimmt Niederösterreich federführend den gesteuerten Ausbau der Musik- und Kunstschulen. Dabei erfolgt die Einbindung der Kunstfächer in das bestehende niederösterreichische Musikschulsystem.

In zwei Modellregionen sollen die Musikschulen um Kurse in den bildenden und darstellenden Künsten sowie Medienkünsten erweitert werden.

Vösendorf ist Teil einer dieser Regionen, worüber Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, sehr glücklich ist. „Es freut mich, dass wir unser Angebot im September nach einem schwierigen Schuljahr nicht nur wieder aufnehmen, sondern auch gleich erweitern können.“

In Vösendorf werden künftig die Themenbereiche Fotografie und Tanz angeboten. Das Fach Fotografie umfasst Themenbereiche wie die Kunstgeschichte der Fotografie, technische Grundlagen der Fotografie und vor allem auch das sogenannte ‚Storytelling‘.

„Dabei soll den Schülerinnen und Schülern ein Rahmen und Raum geboten werden, sich kreativ mithilfe der Sprache der Fotografie auszudrücken und Geschichten zu erzählen“, freut sich Lehrerin Pauline Knibbe-Klimt. Auch das Fach Tanz wird einiges zu bieten haben, berichtet Lehrerin Daniela Schilcher: „Im Fach ‚Tanz‘ werden Elemente aus Ballett, Jazz, Modern, und zeitgenössischem Tanz erlernt, wobei diese in Choreografien geübt und vertieft werden. Nebenbei wird das Entdecken des eigenen Bewegungsvokabulars genauso seinen Platz finden wie die Arbeit an Koordination und Musikalität.“

Die Jahreskosten für die Kurse betragen 300 Euro für Kinder und Jugendliche und 500 Euro für Erwachsene ab 24 Jahren. Die Einheiten dauern jeweils 60 Minuten. Fotografie findet am Donnerstag ab 16 Uhr in der Musikschule, Tanz am Donnerstag ab 16 Uhr im Turnsaal der Volksschule statt.

Voranmeldungen und weitere Infos unter :

musikschule@voesendorf.gv.at