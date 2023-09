120.000 Euro für top-ergonomische Möbel

Die alten, aber noch sehr gut brauchbaren Schulmöbel der 3. und 4. Klassen wurden in die Ukraine geliefert. Nun freuen sich die Schülerinnen, Schüler und Lehrerinnen in der Volksschule Wiener Straße über neue Tische und Stühle. Die Möbel wurden so gewählt, dass jedes Kind allein und ohne Kraftanstrengung die Höhenverstellung vornehmen kann. So bleibt die Entscheidung bei den Kindern, besser im Stehen oder im Sitzen zu arbeiten. Gleichzeitig wird darauf geachtet, dass die Kinder im Unterricht flexibel agieren können.

Direktorin Margot Baier erklärt: „Die Körpergrößen der Kinder sind sehr durchmischt, durch diese flexiblen, ergonomischen Möbel kann jedes Kind die für sich richtige Höhe des Sessels und des Tischs – auch bis zu Stehpultgröße einstellen. Dadurch, dass die Kindertische Einzeltische sind, ist auch eine flexible, räumliche Nutzung möglich. Moderne Unterrichtsmethoden lassen sich so leichter umsetzen.“

Auch Klassenlehrertische und Sessel wurden von der Gemeinde neu angeschafft. Die Lehrerinnenmöbel sind ebenso auf die ergonomischen Bedürfnisse abgestimmt und der Schreibtisch zu einem Stehpult hochfahrbar. „Als Schulerhalter sind wir als Gemeinde für die Kosten aufgekommen, denn es ist uns wichtig, dass unsere Kleinesten ergonomisch richtig arbeiten können“, erklärt Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ. Die Gesamtkosten für das Projekt beliefen sich auf rund 120.000 Euro.