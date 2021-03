Die Idee der Produktion von diversen Outdoormöbeln entstand schon bei der Technikhalleneröffnung am Wirtschaftshof. Es konnte auch die am Standort neu untergebrachte Tischlerei besichtigt werden. „Wir haben damals darüber gesprochen, dass man die Ressourcen nutzen könnte, um auch Gegenstände für den öffentlichen Bereich zu fertigen“, erklärte Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP.

Kreatives Team in den eigenen Reihen

Nun wurde der Ortschef von seinem Tischler-Team in Entwurf und Produktion überrascht: mit einer neuen, ansprechenden Sonnenliege, die zum Verweilen lockt und vor der Burg Liechtenstein aufgestellt wurde. Zeiner zeigte sich stolz, „in den eigenen Reihen auf so ein kreatives Potenzial zurückgreifen zu können“.

In der kommenden Woche wird in unmittelbarer Nähe auch noch ein Bilderrahmen installiert, um vorbeiflanierende Spaziergänger auf ein kurzes Fotoshooting einzuladen. Die Ausrichtung soll so erfolgen, dass man mit der Burg Liechtenstein ein ansprechendes Motiv im Hintergrund erhascht. „Wenn wir schon sonst wenig machen können, dann wenigstens das“, gibt sich Zeiner von der Initiative überzeugt.