Gumpoldskirchen: Der Chor wird wiederbelebt

Der Frauenchor „Cantilena“ will wieder durchstarten. Die neue Obfrau Tamara Fischer, die nach vielen Jahren bei den „Gumpoldskirchner Spatzen“ ihre Karriere unter der Leitung von Elisabeth Ziegler bei „Cantilena“ fortsetzte, will die Freude am Singen neu beleben: „Auf den Rückzug von Elisabeth Ziegler folgte die Pandemie. Wir haben einige Mitglieder verloren.“ Nun müsse wieder das gemeinsame Singen im Vordergrund stehen: „Wir sind eine starke Gemeinschaft, und möchten wieder an Chorfestivals und Wettbewerben teilnehmen. Zusammen zu musizieren und uns künstlerisch weiterzuentwickeln ist uns sehr wichtig.“

„Zusammen zu musizieren und uns künstlerisch weiterzuentwickeln ist uns sehr wichtig.“

Der letzte gemeinsame Auftritt liegt lange zurück, im März 2020 gab es ein Konzert in der Frauenkirche in Baden. Und genau dort will Chorleiter Camillo Santostefano nun anknüpfen: „Wir singen am 13. März das ,Gloria’ von Antonio Vivaldi in einer dreistimmigen Version für Frauen mit Kammerorchester.“ Neue Stimmen, auch aus Santostefanos Wahlheimat Baden, sind „herzlich willkommen: Wir proben jeden Donnerstag ab 20 Uhr im Vereinshaus in Gumpoldskirchen“.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden