Mödling als Gründer von „Das Feuilleton“ mit dabei

Feuilleton ist der französische Begriff für „Blättchen“, beschreibt aber seit Jahrzehnten auch das Ressort einer Zeitung, allen voran den Kulturteil. Und eben jenes Feuilleton, das man aus der vor Kurzem eingestellten Wiener Zeitung (WZ) kannte, will ein Trio aufleben lassen. Gemeinsam mit den langjährigen WZ-Kollegen Christina Böck und Bernhard Baumgartner hat der Mödlinger Matthias Greuling eine Initiative gestartet und will mit der Monatszeitung „Das Feuilleton“ „genau das machen, was wir am besten konnten un können: Eine Zeitung für Debatte, Kultur, Medien und Zeitgeschehen, um wenigstens einen kleinen Teil zu retten, was mit der Einstellung der Wiener Zeitung verloren ging.“ Und wer Greuling, vor allem Profi in diesem Bereich, kennt, wird nicht enttäuscht werden: „Natürlich wird es auch breiten Raum für das Thema Film geben.“

Die Ziele sind hochgesteckt: Um das erste „Das Feuilleton“-Jahr zu finanzieren, sind 75.000 Euro notwendig. Geld, das durch Crowdfunding eingebracht werden soll – und nach aktuellem Stand der Dinge auch wird: „Wir haben bereits über 50 Prozent erreicht“, bedankte sich Greuling herzlich bei den Unterstützern. Ein wichtiger Schritt, um „dieses Projekt wahr werden zu lassen und die gepeinigte Medienlandschaft zu stärken, indem wir mehr Medien herausbringen - anstatt immer weniger“. Die Wiener Zeitung hatte mit ihren fünf Feuilleton-Seiten „so viel Raum wie niemand sonst für Kultur – dieses Privileg wollen wir ein Stück weit zurückholen“, ergänzte Greuling.

Die Herausgeber sind ehrenamtlich tätig. Mit dem Startbetrag in der Höhe von 75.000 Euro sollen Druck, Vertrieb und branchenübliches Honorar für Autoren für zehn Ausgaben finanziert werden können. Die Wunschvorstellung des Herausgeber-Trios ist klar: Nach einem Jahr soll es so viele Abonnenten geben, dass sich „Das Feuilleton“ von selbst finanziert. Ein „Blättchen“, das allerdings großformatig erscheinen wird.

www.startnext.com/das-feuilleton

www.feuilleton.online