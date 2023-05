Laxenburger Schlosspark: Bruno Schwendinger folgt auf Robert Dienst

Bruno Schwendinger hat die Tourismusschule Modul in Wien absolviert und zwei Jahre in Kalifornien gelebt. Sechs Jahre hat er für die Hotelgruppe Hilton gearbeitet, bevor er an der Fachhochschule Wien das berufsbegleitende Studium der Immobilienwirtschaft begann und mit dem Bachelor abschloss. „Das ist auch der Grund, warum ich mich bei der Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft beworben habe. Eben, um die zwei Bereiche Tourismus und Immobilienverwaltung und -bewirtschaftung zusammenbringen zu können“, erläutert Schwendinger.

Seit 2019 lebt der gebürtige Wiener in Laxenburg und hat einen dreijährigen Sohn. Robert Dienst ist sehr zufrieden, dass Schwendinger das Hearing für sich entschieden hat. „Es gab sehr viele Interessenten aus welchen Gründen auch immer. Umso mehr freut es mich, dass es ein Laxenburger geworden ist.“ Denn die Verzahnung zwischen Schlosspark und Gemeinde sei eng, sagt Dienst, der neben seiner Geschäftsführertätigkeit 19 Jahre lang Bürgermeister von Laxenburg war. „Die Gemeinde ist 10,56 km² groß, der Schlosspark nimmt davon 2,8 km² ein, also ein Viertel vom gesamten Ortsgebiet. Alles, was im Park passiert, hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die Gemeinde. Es geht nur miteinander“, betont Dienst. Er habe seine Aufgaben rund um den Schlosspark immer mit Engagement erfüllt, auch wenn die Budgetverhandlungen immer zäh waren, um Geld für anstehende Sanierungsmaßnahmen zu haben.

Umso mehr freut es Dienst, dass sein Nachfolger aus einem noch im Vorjahr beschlossenen Sonderbudget von 10 Millionen Euro schöpfen kann. Auch, wenn der größte Brocken mit der Sanierung des Schlossteiches mit sechs Millionen Euro bereits festgelegt ist. Das Sonderbudget haben das Land Niederösterreich und die Stadt Wien gemeinsam beschlossen. Grundeigentümer des Parks ist die Stadt Wien, die Gesellschafteranteile werden von der Wien Holding und dem Land Niederösterreich finanziert. Die Wien Holding wird von Geschäftsführer Alois Aschauer vertreten.

Schwendinger betont: „Auch wenn schon klar ist, für welche Aufgaben das Sonderbudget verwendet werden wird, möchte ich im Rahmen meiner Möglichkeiten eigene Akzente setzen. Ich bedanke mich jetzt schon bei dem tollen Team der Betriebsgesellschaft, das mich sehr gut aufgenommen hat.“ Gemeinsam mit seinem Team will Schwendinger weiter daran arbeiten, dass der Park ein Top-Ausflugsziel in Niederösterreich bleibt. Die Sanierung der Glasfassade der Orangerie, in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt, ist beinahe abgeschlossen. Im Zuge der Arbeiten wurde festgestellt, dass auch das Dach dringend sanierungsbedürftig ist. „So ist das eben bei einem historischen Gebäude. Man beginnt mit den Arbeiten und stellt fest, dass noch dieses und jenes zu tun ist“, sagt Dienst. Weiters sollen der Parkhaupteingang umgestaltet werden - dazu gäbe es schon einige Studien - der Turnierplatz im Park und die Sanierung der Kunstgegenstände in der Franzensburg.

Robert Dienst mit seinem Nachfolger vor der Orangerie. Der erste Gebäudeteil ist nahezu fertig saniert. Foto: Judith Jandrinitsch

Der größte Brocken, die Entschlammung und Abdichtung des Teiches, ist auch dem Klimawandel geschuldet. Dienst weiß: „Es gibt bei uns schlicht und ergreifend zu wenig Wasser. Der Schlossteich wird von der Triesting gespeist. Je mehr Leute vor uns Wasser abzapfen, etwa aus genehmigten Kleinkraftwerken, desto weniger Wasser kommt zu uns. Das fördert natürlich die Schlammbildung und das Algenwachstum.“ Zu den kleineren Projekten, die mit dem normalen Budget auskommen müssen, zählen etwa die Sanierung und Instandhaltung der 60 Mietwohnungen im Alten Schloss und rund um den Johannesplatz. Auch diese Wohnungen werden so wie der Blaue Hof und das Filmarchiv im Alten Schloss von der Betriebsgesellschaft verwaltet. Größter Mieter im Blauen Hof, dem Schloss mitten am Schlossplatz, ist die IIASA, das Internationale Institut für Angewandte Systemanalyse mit rund 400 Mitarbeitern.

Historische Ausrichtung des Parks erhalten

Doch nicht nur die Gebäude stehen unter Denkmalschutz, sondern der Park selbst. Ziel aller Parkpflegemaßnahmen ist es, dem Gründungszustand von 1850 so nahe wie möglich zu kommen. Der enorme Baumbestand des Parks war keine Gründungsintention. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Park verwildert war, siedelten sich hier viele Pflanzen von selbst an. Aufgabe des Baumpflegeteams ist es etwa, die historischen Sichtachsen zu erhalten. „Viele Bäume werden daher auch aus diesem Grund zurückgeschnitten und nicht aus Jux und Tollerei“, erläutert Dienst. Doch ein weiterer Grund ist, dass der Baumbestand von einer Million Bäume von ständig neuen Pilzarten bedroht wird, die für das Eschentriebspitzensterben und den Platanentod verantwortlich sind. Für jeden Baum wird ein eigenes Register im digitalen Baumkataster geführt, in dem sämtliche Pflegemaßnahmen dokumentiert werden.

Erste Österreichische Baumpflegemeisterschaft

Auf die Baumpfleger des Schlossparks wartet heuer im August eine besondere Herausforderung: Dann findet die Österreichische Baumpflegemeisterschaft im Park statt. „Wir freuen uns jetzt schon auf möglichst viele Zuseher“, sagt Schwendinger. „Die Besten qualifizieren sich für die Europameisterschaft, von dort geht es weiter zur Weltmeisterschaft.“ Parkplätze sollten für alle Zuseher genug vorhanden sein. Auch dieses Projekt hat die Betriebsgesellschaft gemeinsam mit der Gemeinde umgesetzt. „Es ist nicht mehr notwendig, im gesamten Ortsgebiet zu kreisen. Dank des Leitsystems ist ganz klar erkenntlich, auf welchen Parkplätzen noch Stellplätze frei sind.“

Mit Gärten hat Schwendinger bis jetzt gute Erfahrungen gemacht: „Ich bin als Kind in einem Garten aufgewachsen und ich arbeite in Laxenburg sehr gerne in meinem eigenen Garten. Ich freue mich auch über den tollen Spielplatz im Park, der erst vor Kurzem mit einem neuen, tollen Spielgerät ausgestattet wurde. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass wir für den Park unser hoch qualifiziertes Team haben, das die entsprechende Baumpflegemaßnahmen schnell und professionell durchführt.“

Im Filmarchiv in Laxenburg schlummern im Alten Schloss viele Schätze. Doch es gibt auch Wohnungen im Alten Schloss, um die sich Bruno Schwendinger (r.) jetzt kümmern wird. Foto: Judith Jandrinitsch

