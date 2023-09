Martin Schuster: Vom Landtagsabgeordneten zum „Herrn Direktor“

1991 wurde Martin Schuster (56) als Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Perchtoldsdorf angelobt, von 2002 bis 2021 fungierte er ebendort als Bürgermeister. Zudem war Schuster 15 Jahre lange Landtagsabgeordneter – zuletzt auch als stellvertretender ÖVP-Klubobmann – tätig. In der Vorwoche war Schluss mit der Politik in vorderster Reihe. Marlene Zeidler-Beck aus Maria Enzersdorf übernahm das Landtagsmandat, Schuster widmet sich nunmehr voll und ganz seiner neuen Aufgabe als Obmann und Vorstandssprecher der NBG (NÖ Bau- und Siedlungsgenossenschaft) mit Sitz in der Südstadt. Der Perchtoldsdorfer folgt auf Walter Mayr, der Jahrzehnte lang im gemeinnützigen Wohnbau Niederösterreichs tätig war und die Geschäfte der NBG bis Juli leitete.

„Ich habe über 30 Jahre in der Politik verbracht – eine Zeit, die ich nicht missen möchte“, sagt der nunmehrige „Herr Direktor“ im NÖN-Gespräch: „Ich habe mir die Entscheidung, eine neue Aufgabe anzunehmen, wohl überlegt. Es freut mich, nun wieder aktiv mitgestalten zu können.“ In einem Metier, das für Schuster kein Neuland ist: „Ich war lange Wohnbausprecher im Landtag.“ Was er in der ersten Eingewöhnungsphase schon mitbekommen hat? „Die Herausforderungen liegen nicht nur im sozialen Bereich – Stichworte: Teuerung, hohe Kreditzinsen -, sondern auch im ökologischen: Man muss behutsam mit den Ressourcen umgehen.“ Die Anstrengungen sollen deutlich in Richtung verstärkter Energieeffizienz, weniger Versiegelung sowie mehr „Grün“ am Bau gehen. Unterstützt wird Schuster von Vorstandskollege Manuel Resetarics.

Ganz von der politischen Bildfläche wird Schuster allerdings nicht verschwinden: Er bleibt vorerst ÖVP-Bezirksparteiobmann.