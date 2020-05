Chefinspektor Manfred Sulzer (62) aus Maria Enzersdorf ist 1977 in die Dienste der Bundesgendarmerie eingetreten und hat nach der Grundschule immer im Bezirk Mödling Dienst gemacht. Zunächst in Brunn am Gebirge und dann in Maria Enzersdorf, wo er nach einigen Jahren im Streifendienst in die Kriminaldienstgruppe wechselte.

„Von Beginn an hat er kriminalistischen Spürsinn gezeigt“, fand Bezirkspolizeikommandant Oberst Peter Waldinger lobende Worte. Nach der Ausbildung zum dienstführenden Beamten wurde Sulzer 1985 zum Gendarmerieposten Mödling versetzt, wo er die Leitung der Kriminaldienstgruppe übernahm. 2002 wurde ihm schließlich die Leitung des Sachbereiches „Kriminaldienst“ im Bezirksgendarmeriekommando übertragen. Seither hat Sulzer die kriminalistische Arbeit im Bezirk „ganz wesentlich mitgestaltet“, ließ Waldinger nicht unerwähnt: „Er hat die Ermittlungsarbeit der 50 Kriminalbeamten im Bezirk geleitet und koordiniert, die Tatortarbeit und Spurensicherung immer wieder weiterentwickelt, sogar ein eigenes kriminaltechnisches Labor eingerichtet, den kriminalpolizeilichen Beratungsdienst und die Präventionsarbeit im Bezirk aufgebaut und federführend betrieben“, merkte Waldinger an.

Koordinator beim Seegrotte-Unglück

Bei zahlreichen Morden und anderen Kapitalverbrechen war Sulzer in die Ermittlungsarbeit eingebunden und hat wesentlich zur Aufklärung der Straftaten beigetragen. Bleibenden Eindruck hinterlässt wohl das Bootsunglück 2004 in der Seegrotte in Hinterbrühl mit fünf Toten: Sulzer war einer der ersten am Unfallort und hat in der Einsatzleitung die polizeilichen Maßnahmen koordiniert.

Im Ruhestand will sich der Südstädter „ums Feuerwehr-, Polizei- und Gendarmeriearchiv kümmern und fischen gehen“. Von einem Pensionsschock geht er nicht aus: „Jedem sollte klar sein, dass irgendwann einmal der Tag X kommt.“ Jetzt gehe es darum, den neuen Lebensabschnitt abseits der Exekutive zu genießen.