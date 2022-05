Schmankerl für das Wochenende in Perchtoldsdorf

Werbung

Der Schmankerlmarkt bekommt seinen Standort am Marienplatz und will mit zahlreichen regionalen Anbietern punkten.

Die regelmäßigen Marktzeiten sind von 8 Uhr bis 12 Uhr angesetzt.

Markt-Initiator Patrick Schaabl erklärt: „Wir freuen uns, aufgrund der großen Nachfrage nun ein weiteres Markt-Angebot in der schönsten Gemeinde im Bezirk anzubieten. Der Schmankerlmarkt ist eine Gelegenheit zum entspannten Gustieren am Samstagvormittag bei verschiedensten österreichischen Anbietern und ein zusätzliches Angebot zum Wochen-Markt jeden Mittwoch am Marktplatz.“

Auch Bürgermeisterin Andrea Kö freut sich auf das zusätzliche Angebot zu Wochenend-Beginn. Dieses bietet unter anderem Produkte vom Biohof Pölzer aus St. Andrä am Zicksee, selbst gezogene Kräuter aus der Gärtnerei Nussbaumer aus St. Pölten, weiters gibt es ein umfassendes Frühstücks- und Jausen-Angebot bei DeLuke Coffee und Denise Tortenringelspiel sowie der Bäckerei Lammerhof, Dirndlprodukte aus Perchtoldsdorf und vieles mehr.

www.wochenmarktperchtoldsdorf.at/team/

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.