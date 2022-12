Anton Jenzer: Der Neue für Gaaden

Lange bevor es fix war, dass Rainer Schramm zurücktreten wird, war die Nachfolgefrage innerhalb der Fraktion Thema. Mit Anton Jenzer (66) stellt sich am 16. Jänner ein Mann der Wirtschaft, ein Fachmann in Marketingfragen, der Wahl. Der gebürtige Stuttgarter lebt seit 1989 in Österreich, seit 2006 in Gaaden: „Ich kam aus beruflichen Gründen nach Österreich und bin inzwischen österreichischer Staatsbürger.“

Seit 2007 ist Jenzer bei „Wir Gaadner“, seit einem Jahr im Gemeinderat und aktuell Obmann des Ausschusses für Finanzen, Bau- und Raumordnung. Jenzer ist stolz, „einstimmig von ,Wir Gaadnern’ als Rainers Nachfolger designiert worden zu sein, mein Motto lautet: ,Bewährtes erhalten, Neues hinzunehmen’, dies wird sich hinsichtlich der Erhaltung der Lebensqualität, in Fragen der Digitalisierung und in verstärkter Kulturarbeit niederschlagen.“

Rücktritt Gaadens Ortschef Schramm hört auf

