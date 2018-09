Das Mödlinger Altstadtpostamt ist ab 24. September Geschichte. Dann übernimmt die Buchhandlung Kral in der Kaiserin Elisabeth-Straße 7 die Postagenden.

Robert Ivancich, Inhaber des Kral-Verlages, hat im NÖN-Gespräch die Begründung für den Zusatzjob parat: Am Firmensitz in Berndorf (Bezirk Baden) habe die Post zugesperrt. „Eine Katastrophe für die Bürger und ein Riesenproblem für uns“, merkt Ivancich an. Ein Wort gab das andere, die Verhandlungen kamen ins Laufen, am 8. Oktober wird der Kral-Verlag am J.F.-Kennedy-Platz 2 Postpartner.

Im Zuge der Gespräche mit der Post fiel auch das Wort „Mödling“. Und „dank der Unterstützung und der Initiative von Bürgermeister Hans Stefan Hintner“ öffne man die Buchhandlung in der Fußgängerzone nun auch für Postkunden.

"Verlässlicher und kompetenter Partner"

Ivancich sieht den Schritt als „Win-win-Situation für alle. Bei uns werden die Öffnungszeiten für die Kundinnen und Kunden deutlich erweitert, es gibt keine Mittagspause, wir haben auch am Samstag offen. Und wir haben die Leute im Geschäft, was aufgrund des immer schwieriger werdenden Umfelds sehr wichtig ist.“ Er erwarte sich „eine Stärkung des Standortes und der Kundenfrequenz“.

VP-Bürgermeister Hans Stefan Hintner freut sich, „einen verlässlichen und kompetenten Partner für die Weiterführung des Postgeschäftes gefunden zu haben“.