Franz Pilz übernimmt das Missionshaus St. Gabriel

Im Rahmen einer feierlichen Vesper übernahm Franz Pilz das Amt des Rektors im Missionshaus St. Gabriel. Vorgänger Franz Helm übergab seinem Nachfolger das Ernennungsdekret sowie symbolisch die Schlüssel zum Missionshaus. Die Leitung komplettieren Vizerektor Josef Denkmayr, der diese Aufgabe schon in den letzten Jahren innehatte, sowie Admonitor Carlos Alberto da Sila.

Helm dankte seinem Nachfolger für „die Bereitschaft, in nicht einfachen Zeiten Leitungsverantwortung zu übernehmen. Das ist ein Dienst an unserer Gemeinschaft“. Aufgabe des Rektors sei, „die Gemeinschaft unter den Mitbrüdern zu stärken und die Aufgaben und Tätigkeiten zu koordinieren, die Zusammenarbeit zu fördern sowie das Haus und die Kommunität nach außen zu repräsentieren“.

Der scheidende Rektor Franz Helm (r.) überreicht seinem Nachfolger Franz Pilz die Ernennungsurkunde. Foto: SVD

„Aus meiner Erfahrung nach vier Jahren als Rektor kann ich sagen: In St. Gabriel herrscht ein guter Geist. Die Mitbrüder übernehmen Verantwortung füreinander und auch die Mitarbeiter tragen diese Verantwortung in den verschiedensten Bereichen mit“, betonte Helm. Das habe sich besonders in der Zeit der Corona-Pandemie gezeigt und sei „ein großer Schatz. Ich habe die hoffnungsvolle Gewissheit, dass es in St. Gabriel in diesem Geist gut weitergehen wird“.

Neuer Rektor bringt viel Erfahrung mit

Franz Pilz, 69, stammt aus Neuhaus (Bezirk Jennersdorf) im Burgenland und trat 1973 in die „Gesellschaft des Göttlichen Wortes“ (SVD) ein. Nach der Priesterweihe folgte ein fünfjähriger Missionseinsatz in Ghana. Nach der Rückkehr nach Österreich arbeitete er zunächst in der Steiermark in der Jugend- und Berufungspastoral und war danach in Innsbruck als Exerzitienleiter, in der Pfarrseelsorge und in der missionarischen Bewusstseinsarbeit tätig. Außerdem war der Steyler Missionar Präfekt der Ausbildungsgemeinschaft des Ordens und von 2004 bis 2012 Provinzial der Österreichischen Provinz. In den vergangenen 13 Jahren leitete Franz Pilz die Missionsprokur St. Gabriel International.

St. Gabriel: Große Vergangenheit und lebendige Zukunft

St. Gabriel in Maria Enzersdorf ist das zentrale Haus der Steyler Missionare in Österreich. Das Backsteingebäude mit der weithin sichtbaren Heilig-Geist-Kirche wurde 1889 von Ordensstifter Arnold Janssen als Ausbildungshaus für Missionare gegründet. In Spitzenzeiten lebten und arbeiteten an die 600 Patres, Brüder und Studenten hier. Viele von ihnen wurden als Missionare ausgesandt und arbeiteten in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Europa. In St. Gabriel leben derzeit etwas mehr als 40 Steyler Missionare, die zum Teil in der Seelsorge in den umliegenden Pfarren tätig sind. Im Missionshaus sind auch der Sitz der Leitung der Mitteleuropäischen Provinz, die Büros der Missionsprokur St. Gabriel International und des Steyler Immobilienfonds sowie das Freinademetzheim, das Alten- und Pflegeheim der Ordensgemeinschaft untergebracht. In einem revitalisierten Trakt des Missionshauses St. Gabriel befindet sich das Seminar- und Veranstaltungszentrum GABRIUM. Auf dem Areal des Missionshauses ist in den letzten Jahren mit den Lebenswelten St. Gabriel ein lebendiger Mikrokosmos entstanden. Auf dem weitläufigen Gelände haben sich neben den Einrichtungen des Ordens zahlreiche Betriebe, Werkstätten, Büros, Geschäfte, Kunstateliers, Gesundheitseinrichtungen und eine Schule angesiedelt.