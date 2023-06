Den Geheimnissen des Laxenburger Schlossparks auf der Spur

Auf abenteuerliche Entdeckungsreise durch den Schlosspark, auch abseits wohl bekannter touristischer Pfade, begeben sich Wolfgang Mastny und Robert Bouchal im neuen Standardwerk zum Schlosspark. Mastny, der seit 17 Jahren bei der Schloss Laxenburg Betriebstgesellschaft arbeitet, erläutert: „Das letzte aktuelle Buch über den Schlosspark ist 1998, also vor fast 25 Jahren erschienen. Daher war es hoch an der Zeit, einen neuen, aktuellen Führer zu verfassen. Robert Bouchal ist ein großer Freund des Schlossparks und als ich ihn kennengelernt habe, war für mich klar, dass ich ein neues Buch gerne mit ihm verfassen möchte. Darüber hinaus ist Bouchal auch ein ausgezeichneter Fotograf.“

Das neue Buch, das im Kral-Verlag erschienen ist, beschreibt die Entstehungsgeschichte des Parks und die Möglichkeiten, die der Schlosspark seinen Besuchern bietet. „Ich bin seit 17 Jahren im Schlosspark, aber alle Geheimnisse hat er mir noch nicht erzählt, dabei bin ich einer der besten Kenner der Geschichte und der Geschichten des Schlossparks.“ An Bouchal schätzt er, dass er nicht nur Forschergeist hat, „sondern ein profunder Kenner der Ortsgeschichte im Osten Österreichs ist“. Bouchal, der ansonsten vorzugsweise in verlassenen Orten, Bunkeranlagen und Höhlen unterwegs ist, empfindet den Schlosspark auf NÖN-Nachfrage ganz und gar nicht als langweilig. Er betont: „Fast jeder Ort verbirgt Geheimnisse und es ist meine Lebensaufgabe diese zu entdecken und darüber zu berichten.“ Gerade der Schlosspark biete jedoch viel mehr als das.

Praktischer Begleiter durch den Schlosspark

Der Maria Enzersdorfer erläutert: „Seit meiner Jugend ist diese präsente Parkanlage mir gut bekannt. Da ich ja ein Höhlenforscher bin, haben mich die dunklen Stellen des Parks immer angezogen. Hier gibt es eine wundervolle Grotte, die derzeit abgesperrt ist. Hier gibt es einen der größten Eiskeller Österreichs, der bis heute noch vorhanden ist.“ Was ihn jedoch an dem Park besonders angezogen hat, „ist sein wechselndes Erscheinungsbild. Zu jeder Jahreszeit ist er faszinierend. Seit gut 40 Jahren fotografiere ich in diesem Landschaftsgarten und bin noch immer fasziniert“. Bereits vor vielen Jahren spielte Bouchal mit dem Gedanken, ein Buch über den Park zu schreiben. „Als ich dann Wolfgang Mastny kennen gelernt habe, der seit 17 Jahren hier den Park dirigiert, habe ich ihm von meiner Absicht erzählt. Er war von der Idee dass wir gemeinsam ein Buch machen begeistert und willigte gleich ein.“ Bouchal unterbreitete die Idee dem Kral Verlagschef Robert Ivancich, der begeistert einwilligte. Das Feedback auf das Buch ist laut Mastny und Bouchal auch äußerst positiv. Der Hauptzweck des Guides sei, als praktischer Begleiter im Schlosspark auf Ausflügen mit dabei zu sein und die einzelnen Stationen im Park besser zu verdeutlichen.

Neues Schlosspark-Werk schon geplant

Doch die beiden Autoren haben dazu erst den Stein ins Rollen gebracht. Bouchal sagt: „Ich darf schon jetzt verraten, dass es von uns ein weiteres sehr umfangreiches Buch über den Schlosspark und alle seine Geheimnisse geben wird. Wir arbeiten bereits daran. Als Forscher ist es eine große Freude diesen sehr attraktiven Landschaftsgarten erkunden zu dürfen. Die Leserinnen und Leser werden staunen, was es hier noch alles zu berichten gibt.“ Der Schlossparkführer ist im Kral-Verlag erschienen, im gut sortierten Buchhandel sowie im Online-Shop der Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft erhältlich.