Martin Seitz (44), seit 20 Jahren Pädagoge im Gymnasium Keimgasse, zuletzt stellvertretender Direktor, wechselt nach Wiener Neustadt und übernimmt die Leitung des Gymnasiums Babenbergerring.

Er freut sich „auf diese neue, mit Sicherheit herausfordernde Aufgabe“. Die Schulschwerpunkte am BG Babenbergerring – darunter humanistische Bildung, Sprachen und Begabungsförderung – stünden neben seiner Tätigkeit an der Pädagogischen Hochschule NÖ (Lehrerfortbildung) und im Ministerium (Neue Reifeprüfung) „schon lange in meinem beruflichen Fokus“.

In Mödling unterrichtete Seitz Latein und Französisch, war Jurymitglied des NÖ Fremdsprachen-Wettbewerbs, kümmerte sich um Begabungsförderung, war Lehrervertreter im Schulgemeinschaftsausschuss und Personalvertreter. Eines wird sich drastisch ändern: der Weg zum neuen Dienstort wird für Seitz, der im Bezirk Neunkirchen wohnt, wesentlich kürzer.