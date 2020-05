Der Plan lag schon länger in der Lade. Im Februar wurde die Idee dann in die Tat umgesetzt. Mit dem HSV Biedermannsdorf wurde im Bezirk Mödling ein weiterer Hockey-Club gegründet. Mit den Restriktionen aufgrund von Corona konnte damals noch keiner rechnen. "Wir hätten es uns auch anders gewünscht, aber wir lassen uns nicht abschrecken” will HSVB-Schriftführer Michael Raubik das Projekt trotz allem weiter durchziehen.

Unterstützung aus Wr. Neudorf

Warum gerade Biedermannsdorf als Standort für den neuen Verein gewählt wurde, ist leicht erklärt. Hockey war schon mehrmals beim Biedermannsdorfer Ferienspiel vertreten, auch im Rahmen der Volksschul-Sporttage gab es stets gute Resonanzen. Außerdem will Wiener Neudorf-Obmann Paul Pultar mit seinem Wissen als "Geburtshelfer" beim neuen Verein einbringen: "Wir helfen, wo wir können", kommentiert Pultar.

Talente sollen entdeckt werden

Das Ziel ist klar: Biedermannsdorf will in erster Linie den Nachwuchs ansprechen. Eine Kooperation mit der Volksschule und dem Hort, so wie Bewegungseinheiten im KIndergarten sind geplant. Darüber hinaus soll Hockey in der HBLA vorgestellt werden. Dass in Biedermannsdorf durchaus Talent vorhanden ist, beweisen Wiener Neudorfs Bundesligaspieler Michaela Streb und Adriana Füllenhals, beide mehrfache nationale Meisterinnen im Nachwuchs und Jugend-Teamspielerinnen. Streb war sogar bei den Youth Olympic Games in Argentinien. Füllenhals' jüngerer Bruder Nico ist mit 16 Jahren bereits Stamm-Keeper bei Wiener Neudorfs Herren und steht im U18-Nationalteam.

Nächster Verein in Guntramsdorf?

Im neugegründeten Verein der Marktgemeinde sollen nun neue Talente entdeckt werden. "Sicher ein ambitioniertes Programm, aber wir sind sehr zuversichtlich", glaubt "Geburtshelfer" Pultar und Schriftführer Raubik ergänzt: "Eine Herausforderung, aber wir werden dies meistern.”

Allerdings könnte Biedermannsdorf nicht der einzige neue Hockeyverein bleiben. In Guntramsdorf gibt es ähnliche Pläne. Dort wird an der Neuen Mittelschule bereits Hockey gespielt, auch die Schul-Landesmeisterschaft fand bereits in Guntramsdorf statt, außerdem verfügt der Ort bereits über eine hockey-taugliche Halle, in der in den Wintermonaten gespielt werden könnte.