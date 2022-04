Münchendorf: Nachfolger von Helga Reisenauer steht fest

Werbung

Der Entschluss keimte schon länger in Reisenauer, doch am 25. März machte sie Nägel mit Köpfen und legte ihr Amt als Vizebürgermeisterin zurück. Sie sagt zu ihrem Rücktritt: "Wir haben in der Gemeinde wahnsinnig viel weitergebracht, wenn ich mir etwa die Bemühungen von Bürgermeister Josef Ehrenberger und von Herbert Beywinkler, Pro Münchendorf, rund um den Hochwasserschutz anschaue. Aber in den letzten Jahren bin ich mit einer Politik nicht mehr zurechtgekommen, die persönlich und untergriffig und vor allem gegen meine Person von Seiten eines politischen Mitbewerbes gerichtet war."

Bürgermeister Josef Ehrenberger (l.) mit dem neu angelobten Vizebürgermeister Sebastian Remmert (r.). Foto: Judith Jandrinitsch

Reisenauer war in ihrer Funktion als Vorsitzende des Bauausschusses intensiv am Bebauungsplan im Ortszentrum und an den Seen beteiligt. In ihre Agenda fallen auch sämtliche Neubauten in Münchendorf, aber auch an diversen Änderungen des Flächenwidmungsplanes und der Planung und dem Baubeginn des Volkschulzu- und umbaus war Reisenauer federführend beteiligt. Bürgermeister Josef Ehrenberger, SPÖ, lobt: "Auch über die Ortsgrenzen hinaus war sie immer ein verlässlicher Partner bei der regionalen Leitplanung im Bezirk Mödling. Über die Jahre hinweg konnte sie für die Gemeinde Münchendorf gute Verbindungen zu Bezirk, Land und Bund aufbauen, was bei der Umsetzung von diversen Projekten hilfreich war."

Konstruktive Gespräche hat Reisenauer mit Bauwerbern wie auf Bezirksebene "sehr geschätzt. Wenn man etwa Häuslbauern helfen kann, dann ist das immer ein gutes Gefühl". Auch Sebastian Remmert wird so wie seine Vorgängerin statt des Bürgermeisters Baubehörde erster Instanz sein. "Ich werde die Baubehörde erste Instanz per Verordnung an den Vizebürgermeister abtreten", kündigte Ehrenberger in der gestrigen Gemeinderatssitzung an. Mehr zur Wahl von Sebastian Remmert zum neuen Vizebürgermeister gibt es in der kommenden Printausgabe der NÖN Mödling.

