König der Nudeln kommt in den Bezirk Mödling

Das Café Herzoghof in Laxenburg war eine Institution. 34 Jahre lang, oder 12.400 Tage lang führte Beatrix Schwed das Lokal. Ende März hat sie sich in den Ruhestand verabschiedet, mit dem Plan, das Kaffeehaus zu verkaufen. Bürgermeister David Berl, ÖVP, weiß: „Das Café war auf verschiedenen Plattformen im Internet zum Kauf angeboten.“ Jetzt überrascht ein Zettel auf der Tür des Cafés auch den Bürgermeister: „Noodle King coming soon“ ist darauf zu lesen.

Bei der Noodle King GmbH handelt es sich um ein in Österreich ansässiges asiatisches Franchise-Unternehmen mit Hauptsitz in Wien. Auf der Homepage heißt es dazu: „Wir haben uns auf asiatische Gerichte spezialisiert, darunter Nudel- und Reisgerichte sowie auch Sushi. Noodle King ist eine beliebte Wahl für alle, die nach einer schnellen und leckeren Mahlzeit suchen.“ Mittlerweile betreibt das Unternehmen 40 Standorte in Österreich. Zuletzt wurde im burgenländischen Einkaufsmekka Parndorf eine Filiale eröffnet. Im Bezirk Mödling gibt es noch keine Franchisebetreiber, das soll sich in absehbarer Zeit aber ändern.

Ronny Chen von Noodle King erklärt: „Wir haben das Lokal in Laxenburg erworben und werden dieses entsprechend umbauen. Der Plan wäre, dass wir etwa in zwei Monaten aufsperren, auf jeden Fall aber noch im heurigen Jahr.“ Einen Schritt weiter sei man bereits in der Nachbargemeinde Wiener Neudorf. Dort eröffnet ebenfalls eine Noodle King Filiale, und zwar beim vor Kurzem eröffneten Hotel B&B im Industriezentrum NÖ Süd. „Da werden wir sehr bald eröffnen, da fehlt nicht mehr viel“, sagt Chen.