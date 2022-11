Beck meint es „Ernst“

Werbung

Der Kurator des Weinsommers, Künstler Thomas Andreas Beck, der seine malerische Waldhütte im Ort zur Inspiration und Komposition nützt, hat ein neues Album herausgebracht.

In „Ernst“ beschäftigt sich Beck mit aktuellen Themen wie der Klimakrise, der Demokratie aber auch verdrängten geschichtlichen Ereignissen und fragwürdigen politischen Entwicklungen. Gewidmet ist das Werk Becks langjährigem und im Jänner 2021 verstorbenen Mentor und Freund, dem Sozialforscher Ernst Gehmacher.

„Ich will mit meiner Musik die Menschen wachrütteln und aufmerksam machen auf die wesentlichen Aspekte unserer Existenz“, erklärt Beck und will aufzeigen, „wie wir Menschen in der Gesellschaft all jene Kräfte für uns erschließen können, die man für Geld nicht bekommen kann – das Sozialkapital.“ Über 20 Jahre lang traf Beck den Sozialwissenschaftler zum regelmäßigen Gedankenaustausch: „Wir haben gemeinsam unterrichtet, geforscht und Kaffee getrunken. Wir haben miteinander philosophiert, gearbeitet und viel voneinander gelernt. Ohne Gehmacher wäre unsere Welt eine andere.“

Der Titel von Becks Werk ist ein bewusstes Wortspiel, denn als „ernst“ empfindet der Künstler auch den aktuellen Zustand der Natur und macht medienwirksam auf die Austrocknung rund um die Lange Lacke und den Neusiedler See, nahe seinem Wohnsitz Breitenbrunn aufmerksam: „Ich reibe mich an Themen, wo ich das Gefühl habe, dass dort etwas aufzubrechen ist.“

Vertont haben die politische Lyrik Thomas Pronai und Georg Allacher.

