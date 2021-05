Seit vier Jahren beschäftigt Manfred Hammer die Idee ums Speiseeis. Seit zwei Wochen ist es soweit: „Ich bin sehr froh, dass ich beim Vorbeifahren den Südstadtparkplatz entdeckt habe. Die Formalitäten für den neuen Standort waren dank flexibler Abwicklung mit der Gemeinde rasch erledigt.“

In der Realisierungsphase von „Manfred’s feine Eiskultur“ baute Hammer auch gleich noch, mit einem findigen Freund, einem studierten Musiker, seinen Eiswagen in zweieinhalb Monaten von Hand um. Dabei gibt er gerne zu, „alleine hätte ich das nicht geschafft“.

Eisproduktion wird nach St. Gabriel verlegt

Die Eisproduktion, die derzeit in einer kleinen St. Pöltner Manufaktur von ihm selbst betrieben wird, soll demnächst nach St. Gabriel verlegt werden. Hier wurden schon geeignete Räumlichkeiten angemietet, „die aber noch für meine Zwecke adaptiert werden müssen“. Wichtig ist dem 61-Jährigen zu betonen, dass sein Eis 100 Prozent natürlich ist.

„Es kommen mir weder Farbstoffe, noch Geschmacksstoffe hinein und vor allem nur die besten Zutaten“, bemerkt er stolz. 25 cremige Sorten, die Hälfte aus Früchten der Saison sind derzeit im Sortiment, auf bis zu 80 Sorten möchte er zukünftig ausbauen. Süße Crepes und Shakes komplettieren das Angebot. Der gemütliche Gastgarten vor seinem Eiswagen soll zum Verweilen einladen.

Mit 21 verschlug es den gebürtigen Steirer in das Fürstentum Liechtenstein. Dort betrieb er 30 Jahre ein Gastronomieunternehmen mit Restaurant und Nachtklub, bevor es den Globetrotter in die weite Welt zog. Zwölf Jahre bereiste er den Globus, 2008 ging es zurück nach Österreich. Schlussendlich war es Amors Pfeil, der den „Eismann“ Silvester 2019 in Mödling traf und hier festhielt. Pläne für die Zukunft gibt es konkret: „Ich möchte mich vergrößern, biete auch ein Franchise-System an.“

Im Winter zieht es Hammer, der von sich selbst behauptet – „wenn ich etwas mache, dann ordentlich“ – in wärmere Gefilde. Im Sommer verbringt er seine Freizeit auch gerne in Tirol, „Sport ist ein wichtiger Teil in meinem Leben“. Zur Ruhe setzen möchte er sich jedenfalls noch lange nicht, „ich brauche immer eine Beschäftigung und möchte noch viel bewegen“.