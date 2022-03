Als Kaltenleutgeben Winter-Hochburg war

Gerhild Krutak (Jahrgang 1941) pendelt zwischen Bad Aussee und Kaltenleutgeben: „Es ist schön, in zwei Orten gut vernetzt zu sein“, ihr Mann Hans Georg engagiert sich als Gemeinderat (ÖVP) in der Wienerwald-Gemeinde.

Die Geschichte hat Krutak schon immer interessiert: Vor vier Jahren ist „Rebekka erzählt – Altes und Neues aus Kaltenleutgeben“ erschienen. Der Weg zum neuesten Werk ist ein längerer: „Ich habe mich mein ganzes Leben mit Skilauf befasst – aktiv und passiv. Als 10-Jährige habe ich zugeschaut, wie mein Vater in der engen Wohnküche selbst Skier angefertigt und über Dampf gebogen hat.“

2005 habe sie in Bad Mitterndorf eine Ausstellung über den Skisport besucht, „die mich sehr beeindruckt hat“. Es folgte ein Abstecher nach Lilienfeld ins Museum, das Mathias Zdarsky (1856 bis 1940), Begründer der alpinen Skifahrtechnik und des Torlaufes, gewidmet ist. Von diesem Moment an war Krutak klar, dass sie sich als Autorin des Ski-Themas annehmen wolle.

„Ich habe die ersten Skilifte benützt und den Beginn der Schulskikurse erlebt.“ Gerhild Krutak

Unterlagen waren reichlich vorhanden, der Startschuss zur Umsetzung ist allerdings erst im Herbst 2020 gefallen: Dann habe sich „das Buch aber förmlich von alleine geschrieben“, merkte Krutak an.

In „Ski-Nostalgie“ gehe es um Grundsätzliches: „Meine Generation hat Skifahren von den Eschenbretteln bis zu den Carvern mitgemacht, ich habe die ersten Skilifte benützt und den Beginn der Schulskikurse erlebt. Ich will dieses Wissen, ergänzt durch noch vorhandene Literatur, sammeln und in meiner Broschüre weitergeben.“ Krutaks Ski-Geschichte beginnt vor 5.000 Jahren in Skandinavien und endet in den 1980er-Jahren.

Gerhild Krutak hat viel Geschichte mit Schwerpunkt Kaltenleutgeben in ihre „Ski-Nostalgie“ verpackt.

Foto: Foto: privat

Mit Kaltenleutgeben als Schwerpunkt – und das nicht nur, weil ihr Mann letzter Obmann des „1. Skiklub Kaltenleutgeben“ war, sondern weil die Gemeinde auf eine nicht unbedeutende Ski-Geschichte verweisen kann.

Ein Norweger hat 1890 auf der „Norweger-Wiese“ erste Schwünge und Sprünge in den Schnee gesetzt, Zdarsky war hier als Skilehrer tätig - und nicht zuletzt galt Kaltenleutgeben als „Ski-Dorf der Wiener“, was zwei Mega-Ereignisse mit tausenden Besuchern belegen: 1955 das Sepp Graf-Gedenkspringen mit Sepp „Bubi“ Bradl, 1956 das „Eisgraben-Rennen“, ein Abfahrtslauf von der Gaisbergspitze zur Eiswiese, und der „Torlauf am Wienerblick“ mit Größen wie Othmar Schneider, Ernst Hinterseer und Anderl Molterer.

Schlepplift als letztes Denkmal

1952 wurde auf der Norweger-Wiese ein fast 200 Meter langer Schlepplift gebaut, der bis zu seinem Ende anno 2015 als wahrscheinlich ältester noch im Originalzustand befindlicher der Welt gilt.

Nicht unerwähnt bleibt im Buch auch die Tatsache, dass Kaltenleutgeben einst als schneesicher galt. „Die Aussichten, dass das wieder einmal so werden wird, sind nicht sehr groß“, fürchtet Krutak.

