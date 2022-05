Hennersdorferin Sabine Wiesmayer: Vorbild, das gefehlt hat

Werbung

Die deutsche Sprache wird nach wie vor als der Schlüssel angesehen, um sich erfolgreich in die Gesellschaft zu integrieren. Doch die Kinder, die in Lese- oder Deutschbüchern beschrieben werden, tragen Namen wie Laura oder Lisa, „ein Mohammed war da bis jetzt nicht dabei“, sagt Sabine Wiesmayer. Sie hat sich ursprünglich darauf spezialisiert, erwachsenen Menschen deutsch beizubringen. „Vornehmlich waren das international tätige Manager, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund. Während der diversen Lockdowns wurde meine Routine aber komplett durcheinandergewirbelt. Ich hatte Zeit, um nachzudenken und Neues auszuprobieren.“

Spracherwerb für Kinder und Erwachsene

Das Ergebnis ist „Mohammed“, ein Erstlesebuch für Kinder und Erwachsene, das den Spracherwerb fördert. Es ist in Lese- und Schreibschrift verfasst, die Zeichnungen hat Wiesmayer selbst gestaltet, ein QR-Code führt zu einer Audio-Datei. „Die Kinder können das Buch auch ausmalen“, sagt Wiesmayer, mit dieser Tätigkeit kommt noch ein haptischer Moment des Begreifens im wahrsten Sinne des Wortes hinzu. Mohammed ist ein syrischer Flüchtlingsbub, der die Scheidung seiner Eltern verarbeiten muss. Darum fällt er in der Schule auf, denn er kann schwer ruhig sitzen.

„Als ich das Buch in einer Volksschule in Wien präsentiert habe, hat ein Schüler sich sofort gemeldet, weil er hat Mohammed geheißen, so wie der Bub im Buch“, erzählt Wiesmayer von ihren Erfahrungen. Die Ukraine-Krise überlagere im Moment alles, „auch die Förderung des Spracherwerbs von Kindern, die schon länger im Land sind“, weiß Wiesmayer aus der Praxis. „Ich will zeigen, dass Mohammed ein ganz normaler Bub ist, der die gleichen Probleme hat wie Kinder aus österreichischen Familien. Da gibt‘s keine Unterschiede“, bekräftigt die Sprachlehrerin.

Sie hat bereits Bücher in einfacher Sprache verfasst, die sich nicht nur an Menschen mit nichtdeutscher Muttersprache richten, „sondern an alle, die nie richtig Lesen und Schreiben gelernt haben“.

