Hundehalte-Novelle: Theorie ist gut, Praxis ist besser

Robert Markschläger ist Vorstandsmitglied und Leistungsreferent des Österreichischen Kynologenverbandes mit Sitz in Biedermannsdorf und hat selbst an der Gesetzesnovelle mitgearbeitet. Die oberste Devise bei den Neuerungen lautete „das Miteinander zwischen Hundehaltern und Nicht-Hundehaltern zu verbessern und Grundkenntnisse schon vor der Anschaffung zu vermitteln.“ Dies soll durch eine einstündige Informationseinheit durch einen Tierarzt oder eine Tierärztin geschehen sowie durch eine zweistündige Schulung einer fachkundigen Person. „Das Ziel ist, die Menschen ausreichend darauf vorzubereiten, was es bedeutet, sich einen Hund zuzulegen. Das ist keine Sache von wenigen Wochen, sondern eine jahrelange Verpflichtung. Diese Bewusstseinsbildung ist besonders wichtig“, betont Markschläger.

Robert Markschlager ist selbst glücklicher Hundebesitzer. Foto: privat

Die richtige Hunderasse wählen

Lenka Schlager ist Leiterin der Hundeschule „Martin Rütter DOGS Mödling“ in Gießhübl. Sie sieht die Novelle als wichtigen ersten Schritt bei der artgerechten Hundehaltung. „Wir sehen immer wieder, dass Leute mit falschen Voraussetzungen oder Erwartungen in die Hundehaltung hineingehen. Deshalb halte ich ausreichende Grundinformationen im Vorhinein für wichtig“, sagt Schlager. Vor allem der Arbeitsaufwand bei Welpen und die Dauer des Hundetrainings werden oftmals unterschätzt.

Die Schulungen sollten deshalb auf das gemeinsame Leben mit dem Vierbeiner und den Mitmenschen vorbereiten: „Ganz wichtig ist, zu lernen, wie man sich richtig mit einem Hund in unserer Gesellschaft benehmen sollte.“ Die Expertin empfiehlt neuen Hundehalterinnen und Hundehaltern außerdem, sich mit den unterschiedlichen Hunderassen auseinanderzusetzen bevor eine Wahl getroffen wird. „Die Hundeanschaffung ist immer eine emotionale Angelegenheit, aber ich würde raten, sich zu überlegen, welche Hunderasse wirklich zum Lebensstil passt“, so Schlager.

Praxis als Ergänzung

Für Klaus Schwab, Tierarzt in Mödling, geht das neue Gesetz noch nicht weit genug bei der Vorbereitung auf die Hundehaltung. „Es ist auf jeden Fall gut, dass die Tierbesitzer verpflichtet sind, sich wirklich mit den Tieren auseinanderzusetzen. Reine Informationsveranstaltungen sind mir dabei fast etwas zu wenig. Eine praktische Übung wäre sicherlich eine gute Ergänzung“, schlägt Schwab vor. Die Informationsveranstaltung seitens des Tierarztes solle jedenfalls über die medizinischen Grundlagen des Hundes aufklären und klarstellen, wie eine angemessene ärztliche Versorgung über die Jahre hinweg aussieht.

Eine praktische Übung ist in der Novelle einstweilen nicht verpflichtend vorgesehen, wird aber auch von Robert Markschläger begrüßt: „Natürlich ist es wünschenswert, dass es nicht nur bei einem theoretischen Vortrag bleibt, sondern dass sich die Hundehalterinnen und -halter auch entsprechend mit dem Hund auseinandersetzen und in der Praxis etwas tun.“

Tierwohl muss an oberster Stelle stehen

Auch Tierschutz Austria-Präsidentin Madeleine Petrovic begrüßt die Novellierung: „Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man sich entsprechend informiert, bevor man sich für einen Hund als Haustier entscheidet. Man müsste an sich viel früher ansetzen und schon in der Schule mehr Wissen zu Tieren vermitteln.“ Die neu eingeführte Obergrenze von fünf Hunden pro Haushalt verhindere jedoch keine Missstände: „Die kann es bei einem, bei zwei oder eben auch bei fünf oder mehr Hunden geben. Wir sind absolut dafür, dass die Behörden eingreifen sollen, falls es Missstände gibt - aber nicht aufgrund der Anzahl der Tiere. Wir hatten zum Beispiel erst einen Fall, wo ein Pärchen mit jeweils drei Hunden zusammengezogen ist. Nach der aktuellen Regel müssten sie in einem solchen Fall sofort einen Hund abgeben. Hier würden wir uns praxistaugliche Ausnahmeregelungen wünschen. Wenn die Voraussetzungen passen und es den Tieren gut geht, sollte diese Haltung, unserer Meinung nach, auch weiterhin so erlaubt sein.“