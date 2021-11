Vösendorf: Schloss hat jetzt Kapelle

Die Idee von Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, in einem leeren Raum im Schloss eine Kapelle einzurichten, hat der Krippenverein tatkräftig unterstützt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die handwerklich sehr begabten Mitglieder wie Obmann Robert Waffler als Tischler, haben Kirchenbänke aus dem Fundus der Erzdiözese an die Gegebenheiten der Kapelle angepasst, Kurt Klaus fertigte die Malereien an, auch der Altar stammt aus den Beständen der Erzdiözese.

Alles geschah mit viel Liebe zum Detail. Das strahlt die neue Kapelle auch aus. Bei der Einweihung durch Pater Josef Ritt sagte Koza: „Ich danke allen Beteiligten, die neue Kapelle wertet unser schönes Schloss noch einmal deutlich auf.“