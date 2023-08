WIFI-Fortbildung: Gerüstet für die Zukunft bleiben

Dieser Meinung ist auch die Zweigstellenleiterin der Wirtschaftskammer Mödling, Andrea Lautermüller. „Nachdem das WIFI und die Wirtschaftskammer in einem Gebäude untergebracht sind, stehen wir in einem permanenten Austausch. Wir wissen deshalb ganz genau, wo der Schuh drückt und was unsere Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen.“ Schon mit dem Sommerprogramm habe sich laut Anhammer gezeigt, wie groß der Bedarf nach Aus- und Weiterbildung ist. Die Weiterqualifizierung der Mitarbeiter helfe den Betrieben, mit den Anforderungen der Zukunft gut umzugehen. „Es ist auch wichtig, dass die Unternehmer es wertschätzen, wenn sich ihre Mitarbeiter fortbilden“, sagt Anhammer.

WIFI bietet mehr als 4.500 Kursangebote

Mit Herbst beginnt das neue Kursjahr. Die Firmen können unter rund 4.500 Angeboten auswählen. Anhammer hält fest: „Immer beliebter werden die firmeninternen Trainings. Es wird genau mit der jeweiligen Firma besprochen, welche Weiterbildung gebraucht wird. Wir kommen dann in die jeweilige Firma oder in ein Seminarhotel. Es wird auch immer beliebter, dass sich Firmen, die sich kennen, zusammenschließen und gemeinsam einen bestimmten Kurs buchen.“ Das sehe man auch in Mödling, „wir haben einige Firmen hier bei uns in der Straße, die das schon gemacht haben“, sagt Anhammer. Qualifizierte Arbeitskräfte werden nicht nur in Mödling händeringend gesucht, sondern auch in den Bezirken Baden und Bruck an der Leitha, wo die in Mödling ansässige Wirtschaftskammer samt WIFI ebenfalls zuständig ist.

Sinnvolle Inputs für Unternehmer liefern

Der Arbeitskräftemangel resultiere aus einem „All time hoch“ in allen Bereichen. Einerseits gehe die Boomer Generation in Pension, es rücken geburtenschwächere Jahrgänge nach. „Wir haben in den Bezirken Mödling und Baden de facto Vollbeschäftigung“, berichtet Anhammer. Im Werben um die Arbeitskräfte hätten viele Firmen damit begonnen, Lehrlinge wieder selbst auszubilden. Auch dabei unterstützt die Wirtschaftskammer. „Wir bieten hier im Haus der Wirtschaft alles aus einer Hand“, betont Lautermüller. Wir bieten rechtliche Beratung für bestehende Unternehmer und Gründer. Etwa, wer wissen will, welche Qualifikation er braucht, um ein bestimmtes Gewerbe auszuüben oder sich selbststänig zu machen. Und wer dafür noch eine bestimmte Qualifikation braucht, diese Infos liefern wir dank dem WIFI in unserem Haus gleich mit“, sagt Lautermüller.

Keine Angst vor Künstlicher Intelligenz

Was Lautermüller besonders freut: „Wir haben immer noch eine große Gründungsfreudigkeit in den Bezirken. Über 50 Prozent aller neu gegründeten Unternehmen im Bezirk Mödling sind Ein-Personen-Unternehmen“. WIFI und Wirtschaftskammer versuchen mit speziellen Kursen den Unternehmen aber auch die Angst vor der Zukunft zu nehmen. „Es gibt auch sehr sinnvolle Anwendungsfelder für Künstliche Intelligenz oder ChatGPT“, merkt Lautermüller an. Die Termine für die nächsten Kurse stehen daher schon fest: Am 28. September lädt das Haus der Wirtschaft zum „Erfolgsfrühstück für Gründer - Nezwerke bilden“, ein Kurs über ChatGPT findet am 9. Oktober statt und der Kurs „KI Revolution“ in Kooperation mit der Raiffeisen Regionalbank Mödling am 9. November.