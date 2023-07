Die „Figur“ verträgt ein „Lilly Beach House“

Jamal Al-Wazzan und Bruder Haythem sind bekannte Namen in der Immobilienszene - vor allem in Wien und Salzburg. Seit Jänner 2020 sind die Al-Wazzans nicht nur Eigentümer der Pyramide in Vösendorf, vor etwa zwei Jahren haben sie auch das knapp 100.000 m² große Nachbargrundstück, das ehemalige "Hotel Böck" und den "Figur-Teich" in Brunn am Gebirge gekauft.

Jetzt wird daraus „Lilly Beach House“. Bei einem exklusiven NÖN-Lokalaugenschein berichtete Haythem Al-Wazzan: „Zwei Jahre lang wurde nun gearbeitet und das Endprodukt ist noch nicht fertig. Die Dauer der Arbeiten ist noch offen, denn wir wollen alles mit Bedacht, sehr umweltverträglich und ruhig gestalten“.

Stolz ist er auf die etwa 400 luxuriösen Liegen im Strandbereich, das Restaurant und die Bar. Hier wird dem Gast das Motto, dass „sich alles um den Strand, die Liebe, das Wasser, die Sonne, das Essen, die Getränke und die Freude, das Leben zu feiern“, dreht, ist der Homepage zu entnehmen.

Sehr viel Geld habe man in die Infrastruktur investiert und dieses wolle man nun langsam wieder hereinbekommen, erzählt uns der Eigentümer. Das aber nicht mit einem großen Opening und großem Aufsehen, sondern mit einem „Soft Opening“, wie es der Geschäftsführer von „Lilly House Beach“, Haider al-Kaptan, ein Neffe von Al-Wazzan nennt. Das bedeutet, dass nicht offensiv für einen Besuch geworben wird, wenngleich auch schon jeden Tag von 15 bis 24 Uhr geöffnet ist, sondern Werbung via Mundpropaganda und Social Media betrieben wird.

Blick auf den Wasserskilift. Foto: Haunold, Haunold

Neben dem Restaurations- und dem gesamten Strandbereich wurden auch die Kabanen, etwa 100 an der Zahl, die Sanitäranlagen renoviert, und auch der See neu gestaltet. Auffällig ist vor allem die Wakeboard-Anlage mit Wasserski-Seilbahn, die von der deutschen Firma Wakeparx errichtet wurde. „Hier trainiert das österreichische Nationalteam. Das ist oft lustig beim Zuschauen“, schmunzelt Al-Wazzan.

Ideal ist auch das daneben liegende Hotel, die Pyramide, „da können die Gäste jederzeit zum ,Lilly Beach House' herüberkommen, gut essen, sich einen Drink genehmigen, sich dem Unterhaltungs- und Musikprogramm anschließen, oder einfach nur chillen“, erzählt al-Kaptan. Probleme bereitet ihm momentan fehlendes Personal, da es auch für ihn schwierig ist, an geschulte Fachkräfte zu kommen. „Wir nehmen Leute auf, teils ungelernte, die wir dann einschulen müssen. Oftmals pendelt das Personal vom angrenzenden Hotel zum Beach House, wenn es hier eng wird“.

Am Areal bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. Foto: Haunold, Haunold

Um Personal an das Unternehmen zu binden, gibt es Überlegungen das ehemalige „Hotel Böck“, bei dem zur Zeit heftig gearbeitet wird, zu einem „Boarding House“ umzubauen, heißt, eine Anlage für Angestellte und Mitarbeiter entstehen zu lassen. Ganz sei das aber noch nicht fix, lässt sich Al-Wazzan nicht in die Karten schauen, es gäbe durchaus noch andere Verwendungsmöglichkeiten für das Haus. Vorerst einmal gilt, dass „wir unseren Gästen im ,Lilly Beach House' das entspannte Gefühl von Sommer und ungetrübter Lebensfreude vermitteln wollen“.