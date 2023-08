Pfadfinder ziehen um

Denn hier ziehen die Pfadfinder ein, diese waren bis jetzt im alten Wirtschaftshof untergebracht. „Der war eine Zwischen-, aber sicher keine Dauerlösung“, präzisiert Bürgermeister David Berl, ÖVP. Denn in absehbarer Zeit möchte die Gemeinde auch das Areal des alten Wirtschaftshofes, der sich mitten im Ortszentrum fast genau gegenüber des Kaiser Franz Joseph-Kindergartens befindet, entwickeln. Die Pfadfinder liegen der Gemeinde „sehr am Herzen, denn hier wird sehr aktiv mit den Kindern etwas unternommen, in der Natur, abseits von Smartphone & Co.“, sagt Berl. Dieser Meinung ist auch geschäftsführende Gemeinderätin Regina Schnurrer, ÖVP, die für die Vereine verantwortlich ist. „Wir unterstützen gerne die Pfadfinder damit, in dem wir Geld in die Hand genommen haben, um den alten Kindergarten in der Hofstraße fit für die Pfadfinder zu machen.“

Das Gebäude des Kaiser Franz Josephs Kindergarten steht unter Denkmalschutz. Foto: Judith Jandrinitsch

Genau genommen handelt es sich dabei um 30.000 Euro, die die Gemeinde in den Kindergarten investiert hat. Dieser wurde so lange genutzt, bis alle Gruppen in den neuen Kindergarten am Bildungscampus übersiedelt sind. Die Pfadfinder haben jetzt genug Platz, um sich auszubreiten, auch ein Garten steht den Wichteln und Wölflingen zur Verfügung. Umzugskartons stehen schon in den einzelnen Räumen, was noch fehlt, ist eine kleine Teeküche, die noch eingebaut wird. Auch die Lage in der Nähe zum Schlosspark sei strategisch günstig für die Outdoor-Aktivitäten der Pfadfinder. „Das Geld ist gut angelegt“, ist Berl überzeugt, der in seiner Kindheit ebenfalls bei den Pfadfindern war. „Alle Aktivitäten gehören gefördert, bei denen die Kinder sich in der Natur aufhalten und diese erleben können.“