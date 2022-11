Bahnhof Mödling: Jetzt wird Fahrschein zum Parken benötigt

Seit Montag ist das neue Ein- und Ausfahrtssystem bei der Park&Ride-Anlage in der Bahnstraße und beim Parkhaus am Bahnhof im Einsatz.

Die ÖBB-Infrastruktur AG hat dieses neue System gemeinsam mit dem Land Niederösterreich entwickelt. Dadurch soll gewährleistet werden, dass ausschließlich den Nutzerinnen und Nutzern des öffentlichen Verkehrs ausreichend Abstellplätze zur Verfügung stehen, „um bequem und rasch auf die umweltfreundliche Bahn umsteigen zu können“, wie es vonseiten der ÖBB heißt. Umgesetzt wurde das Projekt von den ÖBB gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und den Gemeinden. Doch wie funktioniert dieses System jetzt?

Das Kennzeichen des einfahrenden Autos wird bei der Zufahrt mit einer Kamera automatisch erfasst. Beim Verlassen der Park&Ride-Anlage registriert eine weitere Kamera das Kennzeichen und es wird quasi überprüft, ob dasselbe Auto die Anlage wieder verlassen möchte. Erst jetzt muss der/die Fahrer/in selbst aktiv werden und den Code am gültigen Fahrschein am Scanner bei der Ausfahrtssäule einlesen. Durch die Verknüpfung von Autokennzeichen und Fahrschein erkennt das System, ob man berechtigt geparkt hat und eine grüne Ampel signalisiert die Ausfahrt. Auch Dauerkarten werden berücksichtigt, siehe Infobox links.

Der Stadtrat für Mobilität und Verkehr, Rainer Praschak, Grüne, erläutert: „Gestraft soll in der Eingangsphase aber nicht werden. Die ÖBB hat Teams vor Ort, die die Autofahrer über die neuen Gegebenheiten informieren. Die Ausfahrt in Richtung Schillerstraße ist noch gesperrt, weil hier noch an der Erfassungsanlage gearbeitet wird.“

Stadt hat Parkplatz- situation auf ihrer Agenda

Auf jeden Fall beobachte die Stadt, „ob es zu einem Verdrängungseffekt bezüglich Parken in umliegenden Straßen kommen wird“, sagt Praschak.

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, glaubt nicht an einen massiven Verdrängungswettbewerb.

„Wir wissen natürlich, dass die Park&Ride-Anlage immer eine zusätzliche Parkmöglichkeit dargestellt hat. Aber wir wissen auch, dass Park&Ride-Anlagen den Sinn haben, dass man hier parken kann, um mit einem öffentlichen Verkehrsmittel weiter nach Wien zu fahren.“

Auch wenn die ÖBB mit diesem System das Parken auf ÖBB-Grund quasi kostenpflichtig macht, so komme das immer noch günstiger, als nach Wien zu fahren und dort zu parke, ist Hintner überzeugt. Ein Erwachsener ohne Ermäßigung zahlt für die Fahrt vom Mödlinger Bahnhof nach Wien Hauptbahnhof 4,90 Euro. Die maximale Parkzeit am gleichen Standort in Wien (vereinheitlicht mit 1. März dieses Jahres) für zwei Stunden kostet 4,40 Euro. Dann muss der Parkschein gewechselt werden, vorausgesetzt, man findet überhaupt einen Parkplatz. „Die überwiegenden Parkplatznutzer waren und sind Pendler“, meint Hintner.

Praschak rechnet mit „50 bis 80 Autos, deren Insassen keine Öffi-Nutzer sind. Im Ausschuss haben wir auch schon diverse Varianten von Kurzparkzonen besprochen, wenn es notwendig ist, werden wird diese rasch verordnen“.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.