Hinterbrühl: Gehsteig breiter, Fahrbahn enger

Nachdem die Sanierung der Hauptstraße von der Gaadner Straße bis zur S-Kurve beim ehemaligen SPAR, fertiggestellt ist, richtet sich der Blick der Gemeindeführung nun auf den zweiten Teil der Sanierungsarbeiten. Im kommenden Jahr wird der Abschnitt von der S-Kurve bis zum Beginn des Kirchenplatzes in Angriff genommen werden.

Am 4. November werden die zu erwartenden Maßnahmen in drei gestaffelten Terminen (18.15 Uhr, 19.30 Uhr und 20.45 Uhr) im Gemeindeamt der Bevölkerung vorgestellt.

„Der Gehsteig wird breiter, die Fahrbahn schmäler und es wird mehr und neu bepflanzt, es soll schattiger und gefälliger werden“, weiß Ortschef Erich Moser, ÖVP: „Generell geht die Tendenz des Landes zu schmäleren Fahrbahnen, was als verkehrsberuhigende Maßnahme gesehen wird.“

Die Schaffung eines Radweges entfällt in diesem Streckenabschnitt. Bei den Parkplätzen gibt es Änderungen beim „Pfiff“ und bei der Post. Begonnen wird mit den Arbeiten am Gehsteig.

Die Sanierung der Straße erfolgt erst im Sommer, da dies dann aufgrund der geringeren Frequenz leichter möglich ist. „Die Straße muss für den Verkehr gesperrt werden, das geht nur in den Sommermonaten“, erläutert Moser: „Auch die Buslinien müssen wieder umgeleitet werden, das geht aber in diesem Fall wesentlich leichter, da uns ab der S-Kurve die Route über die Parkstraße zur Verfügung steht.“

Die Gestaltung des Kirchenplatzes und der Beethovengasse wird ein separates Projekt sein.