Ursprünglich war er nicht mehr vorgesehen am Hyrtlplatz, der Mammutbaum, als die Planungen für die Neugestaltung der Fläche rund um die Waisenhauskirche in vollem Gange waren.

Der Hartnäckigkeit von Gemeinderätin Eva Maier, Wir für Mödling, hat sich gelohnt. Vor einem Jahr schlug sie Alarm, konnte auch die vor Kurzem verstorbene Aktivistin und Naturschützerin Gudrun Foelsche für ihre Sache gewinnen und schlussendlich auch die Stadtgemeinde Mödling davon überzeugen, „dass der Mammutbaum am Hyrtlplatz eine Zukunft hat“, sagt Eva Maier.

Jetzt präsentiert sich der Baum mit Lichterketten geschmückt, ein Blickfang für das ganze Gebiet rund um die Waisenhauskirche. Der einzige Wermutstropfen für Maier bleibt: „Weihnachtsmarkt kann ich natürlich heuer keinen machen, das schmerzt schon ein bisschen. Und auch, dass der Wochenmarkt zur Zeit nicht möglich ist.“

Solche Märkte dürfen nur an „besonderen Plätzen“ wie dem Schrannenplatz in Mödling abgehalten werden, außerdem veranstaltet diesen die Stadt Mödling, der Markt am Hyrtlplatz fällt in die Rubrik Privatveranstaltung.

Pflanzen Chance zum Wachsen geben

Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, die das Ressort Stadtplanung und -entwicklung übernommen hat, ist überzeugt davon, dass die Pflanzen sich bis in das Frühjahr gut entwickeln werden. „Der Platz ist noch nicht ganz fertig, es fehlen noch die Tische und Bänke, das wird das Flair des Platzes heben“, ist Drechsler überzeugt.

Forststadtrat Leo Lindebner, ÖVP, ist mit dem Ergebnis der Platzumgestaltung zufrieden. „Es ist mir auch gelungen, die kleine Schwarzföhre auf Seite der Volksschule vor dem Umschneiden zu bewahren. Dafür haben wir einen Schrägparker anders gemacht, und es funktioniert auch“, sagt der Forststadtrat. Er verweist so wie Drechsler auch auf den barrierefreien Zugang zur Modeschule, der durch eine Abschrägung entstanden ist. Die Modeschule war bis jetzt hinter der Waisenhauskirche nur über viele Stufen zu erreichen.

Klimaschutz-Stadtrat Otto Rezac, ÖVP, freut sich auf die zwei Ladestationen, die noch kommen, um Elektrofahrzeuge aufladen zu können.

Er betont: „Wenn diese Stationen gut angenommen werden, dann ist vorgesehen, noch weitere Ladestationen zu errichten.“ Für Eva Maier ist der Baum weiterhin der Blickfang des ganzen Platzes. „Es wird zwar immer gesagt, die Pflanzen werden noch anwachsen, aber für mich könnte es noch ein wenig grüner sein.“

Sie wälzt bereits Pläne für den Weihnachtsmarkt 2021. „Ich hoffe, dass die zwei Stromboller ausreichen werden, um die Hütten mit Strom zu versorgen. Meine Hütten sind ja über den ganzen Platz verteilt und stehen nicht nur direkt bei den Bollern. Sonst wird man wieder Kabeln quer über den Platz verlegen müssen.“