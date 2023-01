Mödlings Wirtschaftskammer: 12.000 (An)Fragen & Antworten im Jahr 2022

Zuerst Corona, dann der Ukraine-Krieg inklusive der daraus resultierenden Teuerungswelle – die Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Mödling ist „immer gefordert“, merkte Obmann Martin Fürndraht an und bedankte sich bei Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller und ihrem Team für das Engagement.

Von 12.000 Anfragen haben etwa 4.000 Förderungen betroffen, auch Themen wie Energieautarkie (Heizungstausch, Photovoltaik) und Umweltverträglichkeit gewannen im Vorjahr an Bedeutung.

Eine Vielzahl an Ehrengästen ließ den Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Mödling nicht aus. Foto: Michaela Habinger

Zudem wurde offenkundig, dass „aus dem Facharbeitermangel ein Arbeitskräftemangel geworden ist“, merkte Fürndraht an. Immerhin zeige die „Lehre on tour“-Initiative (Zielpersonen sind Dritt- und Viertklassler in Mittelschulen) Wirkung: „Vor Jahren haben noch alle aufgezeigt, wenn wir sie gefragt haben, ob sie eine weiterführende Schule besuchen wollen. Jetzt entscheidet sich etwa die Hälfte für eine Lehre.“

Aktuell werden im Bezirk Mödling knapp über 1.100 Lehrlinge in 350 Betrieben ausgebildet, vorwiegend im Einzelhandel, Elektro- und Kraftfahrzeugtechnik, erzählte Lautermüller.

Erfreulich sei das Bekenntnis zur Regionalität. 160 Unternehmerinnen und Unternehmer bringen sich aktiv in die für mehrere Jahre angelegte Kampagne der Wirtschaftskammer NÖ, „#ichkauflokal“ ein.

Der Ausblick auf 2023: „Wir werden Ansprechpartner Nummer 1 für unsere Unternehmen bleiben und bei der Wissensweitergabe am Puls der Zeit bleiben“, versprach Fürndraht.

Am Weg, zukunftsfit zu werden

Landesrat Jochen Danninger, ÖVP, bedankte sich beim Team der Bezirksstelle und vor allem bei den Unternehmerinnen und Unternehmern: „Sie haben in schwierigen Zeiten den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern die Herausforderungen angenommen.“ Er ist davon überzeugt, dass „jede Krise auch die Chance bietet, noch zukunftsfitter zu werden“.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.