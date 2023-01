Blasmusik Mödling: Aufbruch in die Post-Corona-Ära

Werbung

„Hurra, nach zwei konzertlosen Jahren können wir endlich zu einem phänomenalen post-pandemischen Neujahrskonzert laden“, jubeln Blasmusik Mödling (Blamumö)-Obmann Johannes Seper und Kapellmeister Max Paul.

Am Samstag, 14. Jänner, um 18 Uhr ist es in der Europahalle jedenfalls so weit: „Wir beginnen mit einer Hommage an die 1920er-Jahre, streifen die Pandemie musikalisch, stellen unser junges Posaunenregister vor und enden ganz traditionell mit dem Radetzky-Marsch“, verrät Paul einige der musikalischen Schwerpunkte.

Noch viel zu adaptieren im neuen Proberaum

„Die letzten drei Jahre waren in vielerlei Hinsicht schwierig“, betonte Paul, dennoch gebe es Erfreuliches zu berichten: „Unser Proberaum in der Babenberger-Volksschule wurde dank der großzügigen Unterstützung der Stadtgemeinde Mödling von Grund auf saniert und ist architektonisch sowie akustisch in der Zukunft angekommen.“

Auch wenn vieles schon fertig ist, „einiges liegt noch vor uns. Unter anderem wollen wir auch die Bestuhlung austauschen. Genau dafür hoffen wir noch auf besondere Unterstützung“, lässt Paul nicht unerwähnt: „Für eine einmalige Spende von 40 Euro kann man eine Patenschaft für einen neuen Sessel übernehmen. Unsere Gönner werden wir in geeigneter Form würdigen und natürlich kann jeder Pate bzw. jede Patin probesitzen.“

Neujahrskonzert, Samstag, 14. Jänner, 19 Uhr, Sektempfang ab 18 Uhr. Tickets unter 0680 219 1034 und www.blamumoe.at

