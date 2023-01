Tonkünstler begeisterten in Biedermannsdorf

Werbung

Mit einem großartigen Konzert hat das Tonkünstlerorchester am 16. Jänner das Publikum in Biedermannsdorf ins neue Jahr begleitet. Die Musikerinnen und Musiker brachten unter der Leitung von Alfred Eschwé - Solistin war Lauren Urquhart - jede Menge gute Stimmung und Schwung in die gut besuchte Jubiläumshalle und sorgten für Standing Ovations.

Davon anstecken lassen haben sich auch zahlreiche Ehrengäste wie Landtagsabgeordnete Marlene Zeidler-Beck, Bezirkshauptmann Philipp Enzinger oder Landtagsabgeordneter Hannes Weninger. Aus den Nachbargemeinden hat Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, aus Vösendorf die Gelegenheit für diesen Musikgenuss genutzt, ebenso wie Gerhard Reisner, der Direktor des Landespflegeheimes Mödling, Brigitte Schmid, die Direktorin der HLW Biedermannsdorf, Primarius Universitätsdozent Franz Xaver Roithinger aus der Landesklinik Wiener Neustadt, oder der Biedermannsdorfer Altbürgermeister Regierungsrat Karl Schrattenholzer.

Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, bedankte sich bei den zahlreich erschienenen Gästen und beim Orchester für diesen außergewöhnlichen Abend und nutzte die Gelegenheit Vizebürgermeister Josef Spazierer, SPÖ, im Namen der Gemeinde zum 60. Geburtstag zu gratulieren.

