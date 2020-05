Noch in der Ära der schwarz-grünen Stadtregierung wurde beschlossen, die Neusiedler Straße im Bereich Mödlingbach bis Friedrich Schiller-Straße als Begegnungszone zu gestalten. Der Aufschrei der Anrainer ließ nicht lange auf sich warten, man forderte die „Wohnstraße“ zurück – die NÖN berichtete.

Hauptargument: In Begegnungszonen könne bis zu 20 km/h gefahren werden, in Wohnstraßen nur Schrittgeschwindigkeit. Zudem vermissen Fußgänger die Gehsteige.

Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, mittlerweile mit der SPÖ als Koalitionspartner, ließ die Kritik nicht ungehört verhallen und die Neusiedler Straße gemäß einer bürgermeisterlichen Vorverordnung wieder zur Wohnstraße werden.

Grünen-Gemeinderat Gerhard Wannenmacher – als Verkehrsstadtrat & ehemaliger Vizebürgermeister Verfechter des Projekts – ist davon überzeugt, dass die neuen Verkehrszeichen rechtlich nicht halten. „Wer immer in den nächsten Wochen in der Neusiedler Straße gestraft wird, kann beruhigt gegen die Anzeige berufen: Er wird nichts bezahlen müssen.“

Hintner bleibt dabei: „Wir haben gehofft, die Situation zu entschärfen. Das ist aus Sicht der Anrainer nicht gelungen. Wenn man etwas macht, das sich nicht bewährt, muss man als Politiker den Mut haben, zu reagieren.“

Bezirkshauptmann Philipp Enzinger bestätigt: „Die Stadtgemeinde ist Ende März an uns mit dem Wunsch der Verordnung einer Wohnstraße in der Neusiedler Straße, Höhe 1-13, herangetreten. Da es sich bei dem vorgesehenen Abschnitt um eine Gemeindestraße handelt, fällt die Verordnung einer Wohnstraße in die Zuständigkeit der Gemeinde, in deren eigenen Wirkungsbereich.“

Corona-bedingt keine Verkehrsverhandlung

Allfällige weitere Änderungen, die sich etwa aus einer geänderten Einbahnführung oder Unterbindung der Durchfahrt in der Frauensteingasse ergeben, „fallen wieder in den verkehrsrechtlichen Kompetenzbereich der Bezirkshauptmannschaft Mödling. Der Corona-Krise geschuldet fand bis dato noch keine Verkehrsverhandlung statt“, ergänzte Enzinger. Nach Vorlage von konkreten verkehrstechnischen Konzepten und unter Berücksichtigung der erforderlichen Schutzmaßnahmen sei seitens der Bezirkshauptmannschaft Mödling „die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vorgesehen“, erklärte Enzinger.

Hintner will es beim „Zurück zur Wohnstraße“ nicht bewenden lassen. Er sei bereit, auch über eine Verlängerung der Fußgängerzone bis zur Schiller-Straße zu diskutieren. Ein Plan, der vor Jahrzehnten verworfen wurde, ehe das „Wohnstraße“-Dauerprovisorium als Kompromisslösung folgte.