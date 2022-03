Initiativantrag in Mödling: „Forderungen“ erfüllbar

Werbung

Am Areal des Ballspielplatzes in der Quellenstraße entsteht ein neuer Kindergarten. Im November hat sich rund um Kathrin Kollmann die Elterninitiative „Nehmt uns nicht den Spielplatz weg!“ gegründet, um mehr Platz für Kinder und Jugendliche zu fordern und sich für einen gleichwertigen Ersatz in unmittelbarer Nähe einzusetzen - die NÖN berichtet. 548 Unterschriften wurden gesammelt, 360 waren gültig, womit der Initiativantrag in der Gemeinderatssitzung am Samstag behandelt werden musste.

Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, ließ als zuständige Stadträtin dabei eines nicht unerwähnt: „Die Initiative hat sich formiert, nachdem wir über alle Parteigrenzen hinweg bereits entschieden hatten, alles zu unternehmen, um den Ballspielplatz in der Quellenstraße zu erhalten und die Anrainerinnen und Anrainer darüber auch informiert wurden. Mittlerweile gibt es dazu auch dementsprechende Beschlussfassungen.“ Auch alle anderen Forderungen – unter anderem die Umgestaltung und Umwidmung in der Carl Zwilling-Gasse (Spielplatz, Wohnstraße) – seien bereits in die Grundlagenerhebung eingeflossen.

Die Stadtgemeinde habe einen Verkehrsplaner beauftragt, die Situation zu prüfen, wobei „die Anrainerinnen und Anrainer eingeladen werden, die Planung einzusehen, zu bewerten und ihren Input über den Initiativantrag hinaus zu liefern“, betonte Drechsler.

Der Ballspielplatz soll im Bereich der Widmung „Grünland/Spielplatz“ errichtet werden, darüber hinaus werden öffentliche Spielflächen und Grünräume in nächster Umgebung, Ecke Quellenstraße/Grutschgasse entstehen: „Unter anderem eine etwa 1.300 m² große Parkanlage“, präzisierte Drechsler.

Ziele: Lebensqualität, Zufriedenheit, Akzeptanz

„Unser gemeinsames Ziel ist, höchste Lebensqualität in jedem Grätzel zu erzielen. Das bedeutet, so viele Menschen wie möglich in den Entwicklungsprozess einzubinden, um die verschiedenen Interessen auszuloten und Akzeptanz und Zufriedenheit für Stadtentwicklungsmaßnahmen im hohen Ausmaß erreichen zu können“, stellte die Vizebürgermeisterin klar.

Der Initiativantrag wurde ihrem Referat „Stadtentwicklung, Raumplanung und Bürgerbeteiligung“ und allen weiteren involvierten Referaten zur Bearbeitung zugewiesen.

